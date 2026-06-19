رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیت‌های ویژه ترافیکی در محور کرج ـ چالوس در روز جمعه ۲۹ خرداد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد با اشاره به برنامه‌های مدیریت ترافیک در محور‌های شمالی کشور اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم تردد در پایان تعطیلات و موج بازگشت مسافران، پلیس راه تمهیدات ویژه‌ای را برای کنترل ترافیک و روان‌سازی عبور و مرور در محور‌های پرتردد به اجرا خواهد گذاشت.

وی افزود: در محور کرج ـ چالوس، در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت تردد خودرو‌های به مقصد چالوس از مسیر آزادراه تهران ـ شمال از ساعت ۱۴ امروز جمعه ۲۹ خرداد اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: همچنین از ساعت ۱۵ محدودیت تردد در محدوده پل زنگوله آغاز می‌شود و از ساعت ۱۶ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به منظور مدیریت جریان بازگشت خودرو‌ها به صورت یک‌طرفه خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد تصریح کرد: این محدودیت تا ساعت ۲۴ ادامه دارد و در صورت کاهش بار ترافیکی و عادی شدن شرایط عبور و مرور، امکان پایان زودتر طرح با تشخیص مأموران پلیس راه وجود خواهد داشت.

براساس گزارش پلیس راهور، وی همچنین از اعمال محدودیت ترافیکی در محور فشم خبر داد و افزود: از ساعت ۱۷ تا ۲۰ مسیر رفت از محدوده پل حاجی‌آباد یا ابتدای پیچ آریانا به سمت خروجی فشم به صورت یک‌طرفه خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جاده‌ها و محدودیت‌های ترافیکی مطلع شوند و با رعایت قوانین رانندگی و مدیریت زمان سفر، پلیس را در افزایش ایمنی و روان‌سازی تردد‌ها همراهی کنند.

برچسب ها: پلیس راه راهور ، جاده چالوس ، وضعیت راه ها
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