باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله مصطفی محامی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه زاهدان با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی بیان کرد: یکی از راه‌های دستیابی به تقوا، الگوگیری از شهدای کربلا در همراهی با ولیّ خدا، ایستادگی تا پای جان و آمادگی برای فداکاری در راه حق است.

وی با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش افزود: نهضت عاشورا سرشار از درس‌های ماندگار برای جامعه اسلامی است و می‌تواند مسیر حرکت ملت‌ها در مقابله با ظلم، انحراف و زیاده‌خواهی دشمنان را روشن کند.

اجرای عدالت و مبارزه با فساد از مطالبات اصلی مردم است

امام‌جمعه زاهدان در ادامه با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و شهدای دستگاه قضایی، اظهار کرد: اجرای عدالت، احقاق حقوق مردم و مبارزه با فساد از مهم‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی و مطالبات همیشگی مردم بوده است.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه قضایی کشور و استان تصریح کرد: اگرچه در سال‌های گذشته اقدامات مؤثری در زمینه اجرای عدالت و مقابله با فساد صورت گرفته، اما همچنان تا رسیدن به شرایط مطلوب و متناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی فاصله وجود دارد و باید این مسیر با جدیت دنبال شود.

سیره اهل‌بیت (ع) مجموعه‌ای از الگوهای مختلف برای اداره جامعه است

آیت‌الله محامی با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) گفت: در تاریخ اسلام نمونه‌های متعددی از رفتارهای سیاسی و اجتماعی اهل‌بیت (ع) وجود دارد؛ از صلح حدیبیه در زمان پیامبر اکرم (ص) گرفته تا صبر و مدارا در دوره‌ای از زندگی امیرالمؤمنین (ع)، صلح امام حسن مجتبی (ع) و قیام عاشورای امام حسین (ع).

امام‌جمعه زاهدان افزود: همه این رویدادها برای جامعه اسلامی درس و الگو هستند، اما مسئله مهم تشخیص شرایط و انتخاب راهبرد مناسب در هر زمان است.

وی ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی، تشخیص این موضوع بر عهده ولی‌فقیه است؛ زیرا همان‌گونه که در علم پزشکی تشخیص نسخه مناسب برای هر بیمار نیازمند تخصص است، در مسائل کلان سیاسی و اجتماعی نیز تشخیص راهبرد صحیح نیازمند شناخت دقیق شرایط و برخورداری از صلاحیت علمی و دینی است.

حفظ وحدت و هوشیاری در برابر دشمن ضروری است

آیت‌الله محامی با اشاره به مذاکرات و تحولات سیاسی اخیر و همچنین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در این پیام ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئولان، بر حفظ حقوق ملت ایران، صیانت از منافع کشور و حمایت از جبهه مقاومت تأکید کردند.

وی افزود: در این پیام از یک سو شاهد نگاه دلسوزانه، وحدت‌آفرین و همراه با اعتماد نسبت به مسئولان هستیم و از سوی دیگر موضعی صریح، روشن و مقتدرانه در برابر بدعهدی‌ها و رفتارهای دشمنان مشاهده می‌شود.

امام‌جمعه زاهدان خاطرنشان کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده است که نمی‌توان به دشمنان، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، اعتماد کرد و از همین رو حفظ هوشیاری، تقویت آمادگی، بی‌اعتمادی به دشمن و تکیه بر توان داخلی همواره موردتأکید رهبر معظم انقلاب بوده است.

وی وحدت ملی را مهم‌ترین عامل اقتدار کشور دانست و گفت: حفظ انسجام ملی، حضور آگاهانه مردم در صحنه، مطالبه‌گری مسئولانه، نظارت بر عملکرد مسئولان و پشتیبانی از آرمان‌های انقلاب اسلامی از مهم‌ترین نیازهای کشور در شرایط کنونی است.

آیت‌الله محامی در پایان با اشاره به صبر، استقامت و روحیه الهی امام حسین (ع) در واقعه عاشورا تأکید کرد: سیدالشهدا (ع) در سخت‌ترین شرایط نیز از انجام‌وظیفه الهی عقب‌نشینی نکرد و این پیام بزرگ عاشورا برای همه نسل‌هاست که در مسیر حق باید با بصیرت، استقامت و توکل به خداوند حرکت کرد

منبع دفتر امام جمعه زاهدان