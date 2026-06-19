باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - ماموستا معروف خالدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج، ضمن تسلیت ایام محرم به مسلمانان، اظهار کرد: امام حسین (ع) و یارانش با ایمان، بصیرت و استقامت در برابر جبهه ناحق ایستادند و با شهادت خود، مایه افتخار مسلمانان شدند.

وی افزود:استقامت ملت‌های مسلمان در برابر مستکبران، صهیونیسم و آمریکا برگرفته از فرهنگ عاشورایی و ایثار امام حسین (ع) و یاران باوفای ایشان است.

ماموستا خالدی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته قوه قضاییه به کارکنان دستگاه قضا، بر ضرورت افزایش روحیه گذشت در پرونده‌های قضایی و ارجاع بیشتر آنها به شورا‌های حل اختلاف تأکید کرد.

امام جمعه موقت سنندج با بیان اینکه صداقت و عدالت باید سرلوحه کار قضات باشد، افزود: کردستان استان فرهنگ، مسجد و مناره است و انتظار می‌رود در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، گذشت و مدارای بیشتری از سوی مردم مشاهده شود.

ماموستا خالدی همچنین یادآور شد: شورای قضایی استان ارتباط بسیار خوبی با مردم دارد و رضایت عمومی از خدمات دستگاه قضا بالاست.

وی با یادآوری اهمیت رفاه اجتماعی، از دولتمردان خواست تا با درک واقعیت‌های موجود، توجه ویژه‌ای به معیشت مردم داشته باشند.

امام جمعه موقت سنندج در پایان بر ضرورت تدوین برنامه‌های اجرایی برای مهار تورم و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان تأکید کرد و خواستار آن شد که اولویت اصلی دولت، کاهش هزینه‌های زندگی و بازگرداندن آرامش اقتصادی به جامعه باشد.