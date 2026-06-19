رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت بیش از ۳.۵ میلیون تن  گندم با ارزش ۱۷۰ همت از کشاورزان خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت بیش از ۳.۵ میلیون تن گندم با ارزش ۱۷۰ همت از کشاورزان خریداری شده است.

به گفته وی، تاکنون ۵۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان پرداخت شده که براین اساس کمتر از یک سوم مطالبات واریز شده است.

ایمانی ادامه داد: کشاورزانی که از ۷ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت، محصول خود را تحویل دولت داده‌اند، ۵۵ درصد از مطالباتشان پرداخت شده و کشاورزانی که گندم خود را از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۶ خرداد تحویل سیلوهای دولتی داده‌اند، ۴۰ درصد مطالباتشان واریز شده است.

به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، روند پرداخت‌ها نسبت به سال گذشته رضایت‌بخش بوده و امیدواریم این روند تا پایان فصل برداشت پایدار باقی بماند.

وی گفت: امسال پیش بینی می شود که میزان خرید تضمینی به بالای ۱۰ میلیون تن برسد.