باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - آیت‌الله سید محمد سعیدی، امام جمعه قمدر خطبه‌های امروز نماز عبادی سیاسی جمعه که با حضور امت خداجوی قم در مصلای قدس برگزار شد، با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، اظهار کرد: ملت ایران مخاطب اصلی این پیام بودند و رهبر معظم انقلاب در این پیام بر تعهد مسئولان نسبت به صیانت از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت تأکید کردند.

معظم‌له تصریح فرمودند که در صورت زیاده‌خواهی طرف آمریکایی، مسئولان کشور زیر بار خواسته‌های غیرقانونی نخواهند رفت و این موضوع مبنای قضاوت و انتظار ملت ایران خواهد بود.

عبرت از بدعهدی‌های مکرر آمریکا

آیت‌الله سعیدی با اشاره به تجربه‌های گذشته و بدعهدی‌های مکرر آمریکا در عمل به تعهدات خود، خاطرنشان کرد: مردم ایران با وجود این تجربه‌های تلخ، به احترام نظر و هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنان بر حفظ وحدت و رعایت حدود تأکید دارند و امیدوارند طرف مقابل به تعهدات خود پایبند باشد.

تبعیت از رهبری درس مکتب عاشورا

امام جمعه قم با تأکید بر اینکه ملت ایران با الهام از سیره حضرت ابوالفضل العباس (ع) خود را موظف به تبعیت از رهبری می‌داند، گفت: در مکتب عاشورا آموختیم که عبد صالح کسی است که در تمامی عرصه‌ها مطیع خداوند و حجت‌های الهی باشد و این اصل در دوران غیبت نیز در قالب تبعیت از ولی فقیه جامع‌الشرایط تداوم پیدا می‌کند. امروز نیز مردم ایران در همه عرصه‌ها گوش به فرمان ولی امر مسلمین خواهند بود.

اهداف قیام عاشورا، اصلاح امت و احیای امر به معروف است

آیت الله سعیدی در ادامه با اشاره به وصیت‌نامه تاریخی امام حسین (ع) به محمد بن حنفیه، هدف قیام عاشورا را اصلاح امت پیامبر (ص)، احیای امر به معروف و نهی از منکر و حرکت بر سیره رسول خدا (ص) و امیرالمؤمنین (ع) دانست و تأکید کرد که پیام عاشورا برای همه دوران‌ها درس‌آموز است.