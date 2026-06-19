باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس داده‌های شرکت ردیابی آکس مارین AXSMarine، ترافیک دریایی از طریق تنگه هرمز پس از امضای تفاهم‌نامه پایان خصومت‌ها بین ایالات متحده و ایران، به بالاترین حد خود از ۱۸ آوریل رسید. این شرکت اعلام کرد که روز پنجشنبه، ۲۵ کشتی تجاری در این تنگه تردد کردند که «بیش از پنج برابر میانگین روزانه ثبت شده در ده روز اول ژوئن» است.

با این حال، پس از لغو مذاکرات امروز بین ایالات متحده و ایران در سوئیس، احتمالاً ترافیک دوباره مختل خواهد شد. آکس مارین افزود که کل عبور و مرور روزانه قبل از درگیری‌های خاورمیانه به طور متوسط ​​۱۱۰ مورد بوده است.

دیروز نفتکش گاز طبیعی مایع مریک Mraikh با پرچم فرانسه که توسط شرکت قطر انرژی اجاره شده بود، به عنوان اولین نفتکش فرانسوی ال‌ان‌جی از زمان آغاز جنگ ایران و آمریکا از تنگه هرمز عبور کرد.

منبع: رویترز