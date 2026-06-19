بر اساس داده‌های شرکت ردیابی آکس مارین ترافیک تنگه هرمز با امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا به بالاترین حد از آوریل رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس داده‌های شرکت ردیابی آکس مارین AXSMarine، ترافیک دریایی از طریق تنگه هرمز پس از امضای تفاهم‌نامه پایان خصومت‌ها بین ایالات متحده و ایران، به بالاترین حد خود از ۱۸ آوریل رسید. این شرکت اعلام کرد که روز پنجشنبه، ۲۵ کشتی تجاری در این تنگه تردد کردند که «بیش از پنج برابر میانگین روزانه ثبت شده در ده روز اول ژوئن» است.

با این حال، پس از لغو مذاکرات امروز بین ایالات متحده و ایران در سوئیس، احتمالاً ترافیک دوباره مختل خواهد شد. آکس مارین افزود که کل عبور و مرور روزانه قبل از درگیری‌های خاورمیانه به طور متوسط ​​۱۱۰ مورد بوده است.

دیروز نفتکش گاز طبیعی مایع مریک Mraikh با پرچم فرانسه که توسط شرکت قطر انرژی اجاره شده بود، به عنوان اولین نفتکش فرانسوی ال‌ان‌جی از زمان آغاز جنگ ایران و آمریکا از تنگه هرمز عبور کرد. 

منبع: رویترز

برچسب ها: تنگه هرمز ، ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۶ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
امیدوارم در جنگ بعدی مسببان تفاهم نامه زیر آوار بشن ، تا کودکان بیگناه مدرسه میناب.این ها باعث شدند تا دشمن بره تا ۶۰ روز هرچی میتونه نفت ببره واسه جنگ بلندمدت بعدی ، دودش هم میره توی چشم ملت
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
خالی شدن تنگه هرمز از کشتیها دست ما را در چانه زنیهای آینده کوتاه نکند
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
حالا یکی نگفت که این 60روز به چه مناسبت تردد باید رایگان باشه؟؟!!دلیلش؟؟
۰
۴
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Germany
خودت فکر کن
۲۰:۰۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
چون در این ۶۰ روز ذخیره‌سازی برای کلیه جهان برای مدت شش ماه جنگ بعد از اتمام این ۶۰روز است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
امیدوارم قیمت نفت بره بالا صد دلار.
۰
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