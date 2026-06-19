قیمت خودرو در بازار آزاد امروز جمعه ۲۹ خرداد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز جمعه ۲۹ خرداد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

  • خودرو 
 قیمت به تومان
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار 

۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایران‌خودرو - بازار  ۲،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار  ۱،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه‌سوز ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل۱۴۰۴ - بازار  ۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۵،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار ۲،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰

 

برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
Mahdi
۲۲:۵۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اینها همه درسایه حمایت از تولیدات داخلی هست.ملت از همه حق و حقوق خودشون بزنن تا بتونن یه فرغون داخلی بخرن به قیمت ده برابر خودروی روز دنیا بعد تازه خودروسازهای ما هم دارن هر روز ضرر میکنن با این قیمت‌ها 😂😂😂😂.
به این میگن مدیریت چپاول پول ملت.
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۹:۱۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
دلار اومد پایین ولی هیچ کالا ارزان نشد گرانترشد واقعا چرا
!!
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
مردم ایران همت کنند و دو ماه هیچ خودرو داخلی نخرند . بزودی قیمت خودرو و ارز و طلا به یک سوم قیمت فعلی کاهش می یابد .
Iran (Islamic Republic of)
فرزند زاگرس
۱۸:۲۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
این خودروسازی آباد بشو نیست که نیست
این خط و این هم نشان
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مرتضی
۱۷:۴۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
ماشین های با قیمت های واقعی نهایتا چند ده میلیونی تبدیل شده اند به ماشین های میلیاردی البته این هم زیر سایه مدیریت پر از دانش مسولین کشور است دلار بالا میره همه چیز گرون میشه دلار پایین میاد همه چیز گرون میشه پس مشخص میشه همه اینها خیمه شب بازی برای فقیر کردن بیش از پیش مردم است
۲
۴۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
حالا که داره توافق میشه ایا فکر نمیکنید باید کیفیت و قیمت بهتر بشه
۱
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
خواب دیدم پراید خریدم اینقدر خوشحال شدم
۰
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ح علیزاده
۱۹:۱۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
😆😆😆😆😅🤣😀😃😄
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