نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه هرگز نباید به دشمن جنایتکار اعتماد کنیم، گفت: ملت ایران، ملتی نجیب، انقلابی و آگاه است و تجربه ثابت کرده که اتکا به توان داخلی و مقاومت در برابر دشمنان تنها راه پیروزی در برابر توطئه‌های خارجی است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ آیت الله رسول فلاحتی امروز در آیین عبادی سیاسی خطبه های نماز جمعه این هفته در مصلی امام خمینی ( ره ) به موضوعات مهم دینی، اخلاقی و مسائل روز ایران و جهان پرداختند و با بیاناتی توصیه‌های الهی و مطالباتی مردمی را مطرح کرد و گفت: تربیت صحیح اسلامی تنها زمانی ممکن است که بسترهای مناسب اخلاقی فراهم شود. معصیت علنی باید مورد مقابله قرار گیرد و جامعه اسلامی اجازه ندهد گناه به صورت آشکار در محیط‌های عمومی رشد کند.


نماینده ولی فقیه در گیلان با  پرداختن به مسائل اساسی کشور، به موضوع تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا اشاره داشته و با نگاهی تیزبینانه، حقایق پشت پرده این تعاملات را بررسی کرد. 

وی ضمن هشدار نسبت به خطر اعتماد به دولت بدعهد آمریکای جنایتکار، تصریح کرد: که آمریکا و رژیم صهیونیستی از هیچ جنایتی علیه ملت ایران دریغ نکرده‌اند و جای تشکر از متحدان آنان نیز وجود ندارد.

آیت الله فلاحتی افزود: هرگز نباید به دشمن دروغگو و جنایتکاری اعتماد کنیم که بارها به تعهدات خود پایبند نبوده است،  آمریکا می‌خواهد از چنین توافقاتی برای پیشبرد سیاست‌های استعماری خود سوءاستفاده کند. این ملت بصیر و انقلابی هرگز فریب دست‌های پنهان و نیرنگ‌های دشمن را نخواهند خورد.


خطیب جمعه رشت  با تأکید براینکه ملت رشید ایران تمام جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، از کشتار مردم بی‌گناه لبنان، فلسطین تا تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان را فراموش نخواهد کرد،  افزود: ملت ایران، ملتی نجیب، انقلابی و آگاه است و تجربه ثابت کرده که اتکا به توان داخلی و مقاومت در برابر دشمنان تنها راه پیروزی در برابر توطئه‌های خارجی است.

امام‌جمعه رشت به پیام شب گذشته رهبر معظم انقلاب اشاره و تأکید کردند که همه باید در زمینه مسائل کشور، سخنان و تدابیر حکیمانه ایشان را فصل‌الخطاب بدانند و خاطر نشان کرد: رهبر فرزانه انقلاب، همواره مدافع حقوق ملت و جبهه مقاومت بوده‌اند و تمام برنامه‌ها باید در چارچوب نظرات معظم‌له پیش برود.

وی ضمن ستایش توانمندی نیروهای مسلح کشور، گفتند: در برابر هرگونه تجاوز از سوی دشمن، ارتش و سپاه ما آماده‌اند تا پاسخ قاطع و سختی به متجاوزان دهند. دست از پا خطا کردن دشمنان، پایان حیات رژیم صهیونیستی را رقم خواهد زد.»


عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن تسلیت فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی (ع)، از عاشورا به عنوان الگویی برای ظلم‌ستیزی و استقامت در راه حق یاد کردند.

برچسب ها: دشمنان ، نماز جمعه ، اقتدار اسلام
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