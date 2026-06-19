شهروندخبرنگار ما فیلم و عکس از برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در دهستان نردین شهرستان میامی استان سمنان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با نخستین جمعه ماه محرم، مراسم معنوی شیرخوارگان حسینی با حضور پرشور خواهران زینبی و شیرخوارگان در دهستان نردین از توابع شهرستان میامی استان سمنان برگزار شد. در این مراسم، شرکتکنندگان با مرثیهسرایی و ذکر مصائب حضرت علیاصغر (ع)، کوچکترین شهید دشت کربلا، ارادت خود را به ساحت اهلبیت (ع) ابراز کرده و با آرمانهای نهضت عاشورا تجدید بیعت کردند.مراسم شیرخوارگان حسینی هر ساله در نخستین جمعه ماه محرم با هدف زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و انتقال پیام نهضت حسینی به نسلهای آینده برگزار میشود و امسال نیز با استقبال گسترده خواهران زینبی همراه بود.
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منبع: علیرضا غفوریان - سمنان
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