شهروندخبرنگار ما فیلم و عکس از برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در دهستان نردین شهرستان میامی استان سمنان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با نخستین جمعه ماه محرم، مراسم معنوی شیرخوارگان حسینی با حضور پرشور خواهران زینبی و شیرخوارگان در دهستان نردین از توابع شهرستان میامی استان سمنان برگزار شد. در این مراسم، شرکت‌کنندگان با مرثیه‌سرایی و ذکر مصائب حضرت علی‌اصغر (ع)، کوچک‌ترین شهید دشت کربلا، ارادت خود را به ساحت اهل‌بیت (ع) ابراز کرده و با آرمان‌های نهضت عاشورا تجدید بیعت کردند.مراسم شیرخوارگان حسینی هر ساله در نخستین جمعه ماه محرم با هدف زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و انتقال پیام نهضت حسینی به نسل‌های آینده برگزار می‌شود و امسال نیز با استقبال گسترده خواهران زینبی همراه بود.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: علیرضا غفوریان - سمنان

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.