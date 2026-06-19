شهروندخبرنگار ما فیلم و عکس از برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در دهستان نردین شهرستان میامی استان سمنان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با نخستین جمعه ماه محرم، مراسم معنوی شیرخوارگان حسینی با حضور پرشور خواهران زینبی و شیرخوارگان در دهستان نردین از توابع شهرستان میامی استان سمنان برگزار شد. در این مراسم، شرکت‌کنندگان با مرثیه‌سرایی و ذکر مصائب حضرت علی‌اصغر (ع)، کوچک‌ترین شهید دشت کربلا، ارادت خود را به ساحت اهل‌بیت (ع) ابراز کرده و با آرمان‌های نهضت عاشورا تجدید بیعت کردند.مراسم شیرخوارگان حسینی هر ساله در نخستین جمعه ماه محرم با هدف زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و انتقال پیام نهضت حسینی به نسل‌های آینده برگزار می‌شود و امسال نیز با استقبال گسترده خواهران زینبی همراه بود.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: علیرضا غفوریان - سمنان

مراسم شیرخوارگان حسینی در دهستان نردین برگزار شد

مراسم شیرخوارگان حسینی در دهستان نردین برگزار شد

مراسم شیرخوارگان حسینی در دهستان نردین برگزار شد

مراسم شیرخوارگان حسینی در دهستان نردین برگزار شد

مراسم شیرخوارگان حسینی در دهستان نردین برگزار شد

مراسم شیرخوارگان حسینی در دهستان نردین برگزار شد

مراسم شیرخوارگان حسینی در دهستان نردین برگزار شد

مراسم شیرخوارگان حسینی در دهستان نردین برگزار شد

مراسم شیرخوارگان حسینی در دهستان نردین برگزار شد

مراسم شیرخوارگان حسینی در دهستان نردین برگزار شد

مراسم شیرخوارگان حسینی در دهستان نردین برگزار شد

 برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: شیرخوارگان حسینی ، سوژه خبری ، مناسبت‌های مذهبی ، ماه محرم
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