مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: قزاقستان در آستانه امضای قرارداد ایجاد مرکز لجستیک در بندر شهید رجایی در تیرماه سال جاری قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شکیبینسب معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی که وزیر راه را در سفر به قزاقستان همراهی میکند، با اشاره به اقدامات و مذاکرات انجام شده در حوزه حملونقل دریایی اظهار کرد: در این سفر مذاکراتی با مقامات مسئول قزاقستان انجام شد و ظرفیتهای همکاری میان دو کشور در حوزه دریایی و بندری بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت.
جایگاه ژئو استراتژیک قزاقستان در همکاریهای بندری با ایران
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به موقعیت قزاقستان اظهار کرد: این کشور با مساحتی بالغ بر دو میلیون و ۷۰۰ هزار کیلومتر مربع، از طریق بندر خشک خارگوس در شرق به چین و از طریق بنادر اکتائو و کوریک در غرب به مسیرهای دریایی متصل است و از ظرفیت ارتباط فرامنطقهای با اروپا و ایران برخوردار بوده و بهعنوان یک کانون مهم لجستیکی شناخته میشود.
وی افزود: در جریان این سفر، بازدید از بنادر کوریک و اکتائو انجام شد و ظرفیتهای این بنادر و میزان مراودات آنها با بنادر ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین در نشستهای برگزارشده، موضوعاتی از جمله همکاری در تشریفات ترخیص کالا و تسریع در خروج کالاهای ایرانی مطرح شد.
همکاریهای کشتیرانی در خزر و نقش بخش خصوصی ایران و قزاقستان
شکیبینسب ادامه داد: در این مذاکرات، تشکیل کنسرسیوم برای پایش و کاهش تراز آب دریای خزر و اقدامات مشترک کشورهای حوزه خزر در مواجهه با کاهش سطح آب این دریا مطرح شد. همچنین راهاندازی خط منظم کشتیرانی در دریای خزر میان بنادر اکتائو و کوریک با بنادر شمالی ایران از دیگر محورهای گفتوگو بود.
به گفته وی، بخش عمده موارد مطرحشده با طرف قزاقستانی مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد روند رفع مشکلات بخش خصوصی با سیاستگذاریهای جدید تسهیل شود. همچنین قزاقستان در آستانه امضای قرارداد ایجاد مرکز لجستیک در بندر شهید رجایی در تیرماه سال جاری قرار دارد.
توسعه سرمایهگذاری و تبادل الکترونیکی اسناد دریایی
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین اظهار کرد: در این سفر موضوع حضور سرمایهگذاران ایرانی در بنادر اکتائو و کوریک توسط وزیر راه و شهرسازی مطرح و مقرر شد اراضی لازم در اختیار سرمایهگذاران بخش خصوصی ایرانی قرار گیرد تا زمینه همکاریهای دوطرفه تقویت شود.
وی افزود: در بخش دیگری از مذاکرات، تبادل الکترونیکی اسناد از جمله مانیفست و بارنامه دریایی مطرح و توافق شد اسناد حمل از طریق بستر الکترونیکی مبادله شود تا تشریفات ترخیص به حداقل برسد. همچنین کاهش هزینهها و رقابتی شدن تعرفهها نیز از محورهای مورد تأکید این گفتوگوها بود.