باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز جمعه ادعاکرد که نظامیان اسرائیلی تا زمانی که برای محافظت از شهرک‌های شمال اسرائیل لازم باشد، در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهند ماند.

نتانیاهودر اظهاراتی بی اساس حمله حزب‌الله را نقض آشکار آتش‌بس خواند، گفت که به ارتش اسرائیل دستور داده است با تمام قدرت به حزب‌الله حمله کند. به ادعای وی، ارتش اسرائیل شب گذشته به بیش از ۸۰ هدف تروریستی حمله کرده و ده‌ها نیروی حزب الله را کشته است. صبح امروز نیز ارتش اسرائیل به مقر حزب‌الله در دره بقاع حمله کرده است.

وزیر جنگ اسرائیل: نیرو‌های نظامی در لبنان باقی می‌مانند

یسرائیل کاتز، وزیر جنگ اسرائیل، نیز در پستی در ایکس، بر حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان تأکید کرد و گفت که نیرو‌های اسرائیلی در منطقه امنیتی از خط ساحلی تا ارتفاعات بوفورت باقی خواهند ماند. کاتز با اشاره به چهار سرباز کشته‌شده اخیر، ادعا کرد که اسرائیل اجازه آسیب به سربازان و شهروندان خود را نخواهد داد و هرگونه نقض آتش‌بس توسط حزب‌الله با قدرت فراوان پاسخ داده خواهد شد.

منبع: الجزیره