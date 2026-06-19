نخست‌وزیر اسرائیل در ادامه یاوه گویی‌های خود ادعا کرد نظامیان اسرائیلی تا زمانی که لازم باشد، در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهند ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز جمعه ادعاکرد که نظامیان اسرائیلی تا زمانی که برای محافظت از شهرک‌های شمال اسرائیل لازم باشد، در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهند ماند.

نتانیاهودر اظهاراتی بی اساس حمله حزب‌الله را نقض آشکار آتش‌بس خواند، گفت که به ارتش اسرائیل دستور داده است با تمام قدرت به حزب‌الله حمله کند. به ادعای وی، ارتش اسرائیل شب گذشته به بیش از ۸۰ هدف تروریستی حمله کرده و ده‌ها نیروی حزب الله را کشته است. صبح امروز نیز ارتش اسرائیل به مقر حزب‌الله در دره بقاع حمله کرده است. 

وزیر جنگ اسرائیل: نیرو‌های نظامی در لبنان باقی می‌مانند

یسرائیل کاتز، وزیر جنگ اسرائیل، نیز در پستی در ایکس، بر حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان تأکید کرد و گفت که نیرو‌های اسرائیلی در منطقه امنیتی از خط ساحلی تا ارتفاعات بوفورت باقی خواهند ماند. کاتز با اشاره به چهار سرباز کشته‌شده اخیر، ادعا کرد که اسرائیل اجازه آسیب به سربازان و شهروندان خود را نخواهد داد و هرگونه نقض آتش‌بس توسط حزب‌الله با قدرت فراوان پاسخ داده خواهد شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: نخست وزیر اسرائیل ، حمله اسرائیل به لبنان ، حزب الله لبنان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
متأسفانه هر کاری خواسته کرده !!!
اما ما فقط شعار دادیم !!!
بزرگمرد جهان بشریت را ترور و شهید کردند!!!!!
سرداران و امرا و ...
ما حتی نتونستیم اینارو مجروح کنیم.
هر وقت که تونستید این پدرسوخته ها رو بکشید مردم آرام می‌گیرند.
بقیه ش دیگه مهم نیست.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
این مردک نفهم به هیچ تفاهمی یا توافقی پایبند نبوده ونخواهدبود؟!؟؟؟؟!؟؟؟؟
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
حالا موقعش هست رژیم اشغالگر ادب شود
کسی که توافق را برهم میزند
۰
۱
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Belgium
H
۱۸:۱۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
دوستانی که تضمین گرفتین چی شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
توافق پر
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
چرا این نجاست هنوز نفس می کشد؟
چرا با شیطان تفاهم کردید ؟
۰
۸
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