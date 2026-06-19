باشگاه خبرنگاران جوان - «جون‌تینت» (Juneteenth) یادآور ۱۹ ژوئن ۱۸۶۵ [۲۹ خرداد ۱۲۴۴]است؛ روزی که بردگان در تگزاس، بیش از دو سال پس از صدور «اعلامیه آزادی بردگان» (Emancipation Proclamation)، از آزادی خود مطلع شدند. این مراسم ابتدا در تگزاس آغاز شد و سپس در سراسر کشور گسترش یافت و در سال ۲۰۲۱ به یک تعطیلات رسمی فدرال تبدیل شد.

جون‌تینت، آزادی، تاب‌آوری و تاریخ سیاه‌پوستان را گرامی می‌دارد و در عین حال، به رسمیت شناختن مبارزه مداوم برای برابری است.

جون‌تینت، که کوتاه‌شده «نوزدهم ژوئن» (June Nineteenth) است، به روزی اشاره دارد که نیرو‌های فدرال در سال ۱۸۶۵ وارد گالوستون در تگزاس شدند تا کنترل ایالت را به دست بگیرند و از آزادی تمام بردگان اطمینان حاصل کنند. ورود این نیرو‌ها دو سال و نیم کامل پس از امضای «اعلامیه آزادی بردگان» صورت گرفت.

جون‌تینت پایان برده‌داری در ایالات متحده را گرامی می‌دارد و قدیمی‌ترین تعطیلات آفریقایی-آمریکایی محسوب می‌شود. این روز که از سال ۲۰۲۱ یک تعطیلات رسمی فدرال است، در سال ۲۰۲۶ مصادف با جمعه، ۱۹ ژوئن خواهد بود.

اگرچه ژنرال کنفدراسیون، رابرت‌ای. لی، در آوریل ۱۸۶۵ در دادگاه آپوماتوکس در ویرجینیا تسلیم شده بود، اما برده‌داری در تگزاس همچنان نسبتاً دست‌نخورده باقی مانده بود. این وضعیت تا زمانی ادامه داشت که سرلشکر ارتش ایالات متحده، گوردون گرینجر، در خاک تگزاس ایستاد و «دستور شماره ۳» را قرائت کرد: «به مردم تگزاس اطلاع داده می‌شود که طبق اعلامیه قوه مجریه ایالات متحده، همه بردگان آزاد هستند.»

«اعلامیه آزادی بردگان» که توسط رئیس‌جمهور آبراهام لینکلن در ۱ ژانویه ۱۸۶۳ [۱۱ دی ۱۲۴۱]صادر شد، مقرر کرد که تمامی بردگان در ایالت‌های کنفدراسیونی که علیه اتحادیه شورش کرده بودند، «از آن لحظه، از آن پس و برای همیشه آزاد باشند.».

اما در واقعیت، این اعلامیه هیچ‌یک از بردگان را فوراً آزاد نکرد. این اعلامیه تنها شامل مکان‌هایی می‌شد که تحت کنترل کنفدراسیون بودند و ایالت‌های مرزیِ برده‌دار یا مناطق شورشی‌ای که در آن زمان تحت کنترل نیرو‌های اتحادیه بودند را شامل نمی‌شد. با این حال، با پیشروی نیرو‌های شمالی به سمت جنوبِ کنفدراسیون، بسیاری از بردگان به پشت خطوط نیرو‌های اتحادیه گریختند.

در تگزاس، برده‌داری همچنان ادامه داشت، زیرا این ایالت شاهد درگیری‌های بزرگ یا حضور قابل‌توجه نیرو‌های اتحادیه نبود. بسیاری از برده‌داران از خارج از «ایالت تک‌ستاره» (تگزاس) به آنجا نقل مکان کرده بودند، چرا که آن را پناهگاهی امن برای برده‌داری می‌دانستند.

پس از پایان جنگ در بهار ۱۸۶۵، ورود ژنرال گرینجر به گالوستون در ماه ژوئن همان سال، نویدبخش آزادی برای بیش از ۲۵۰ هزار برده در تگزاس بود. جشن و پایکوبی در میان سیاه‌پوستانِ به‌تازگی آزادشده برپا شد، اما آزادی برای همه یک‌شبه محقق نشد؛ در برخی موارد، برده‌داران خبر آزادی را تا پایان فصل برداشت محصول پنهان نگه داشتند. در دسامبر همان سال، برده‌داری در آمریکا با تصویب «متمم سیزدهم» قانون اساسی، به‌طور رسمی لغو شد.

در سال ۱۸۶۶، آزادشدگان در تگزاس اولین مراسمی را که بعد‌ها به جشن سالانه‌ی «روز آزادی» در ۱۹ ژوئن تبدیل شد، سازمان‌دهی کردند. مراسم بزرگداشت اولیه را «روز جشن و سرور» (Jubilee Day) و «روز آزادی» (Freedom Day) نیز می‌نامیدند. در دهه‌های بعد، مراسم جون‌تینت شامل موسیقی، کباب‌پزی، مراسم نیایش و سایر فعالیت‌ها می‌شد. با مهاجرت سیاه‌پوستان از تگزاس به دیگر نقاط کشور، سنت جون‌تینت نیز گسترش یافت.

در سال ۱۹۷۹، تگزاس به اولین ایالتی تبدیل شد که «جون‌تینت» را به تعطیلات رسمی تبدیل کرد. در طول سال‌ها، چندین ایالت دیگر نیز از این اقدام پیروی کردند. دهه‌ها بعد، در ژوئن ۲۰۲۱، کنگره قطعنامه‌ای را تصویب کرد که جون‌تینت را به عنوان یک تعطیلات فدرال تعیین می‌کرد؛ رئیس‌جمهور جو بایدن در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۱ این مصوبه را به قانون تبدیل کرد.

منبع: خبرآنلاین