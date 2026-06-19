جون‌تینت، که کوتاه‌شده «نوزدهم ژوئن» (June Nineteenth) است، به روزی اشاره دارد که نیرو‌های فدرال در سال ۱۸۶۵ وارد گالوستون در تگزاس شدند تا کنترل ایالت را به دست بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «جون‌تینت» (Juneteenth) یادآور ۱۹ ژوئن ۱۸۶۵ [۲۹ خرداد ۱۲۴۴]است؛ روزی که بردگان در تگزاس، بیش از دو سال پس از صدور «اعلامیه آزادی بردگان» (Emancipation Proclamation)، از آزادی خود مطلع شدند. این مراسم ابتدا در تگزاس آغاز شد و سپس در سراسر کشور گسترش یافت و در سال ۲۰۲۱ به یک تعطیلات رسمی فدرال تبدیل شد.

جون‌تینت، آزادی، تاب‌آوری و تاریخ سیاه‌پوستان را گرامی می‌دارد و در عین حال، به رسمیت شناختن مبارزه مداوم برای برابری است.

جون‌تینت، که کوتاه‌شده «نوزدهم ژوئن» (June Nineteenth) است، به روزی اشاره دارد که نیرو‌های فدرال در سال ۱۸۶۵ وارد گالوستون در تگزاس شدند تا کنترل ایالت را به دست بگیرند و از آزادی تمام بردگان اطمینان حاصل کنند. ورود این نیرو‌ها دو سال و نیم کامل پس از امضای «اعلامیه آزادی بردگان» صورت گرفت.

جون‌تینت پایان برده‌داری در ایالات متحده را گرامی می‌دارد و قدیمی‌ترین تعطیلات آفریقایی-آمریکایی محسوب می‌شود. این روز که از سال ۲۰۲۱ یک تعطیلات رسمی فدرال است، در سال ۲۰۲۶ مصادف با جمعه، ۱۹ ژوئن خواهد بود.

اگرچه ژنرال کنفدراسیون، رابرت‌ای. لی، در آوریل ۱۸۶۵ در دادگاه آپوماتوکس در ویرجینیا تسلیم شده بود، اما برده‌داری در تگزاس همچنان نسبتاً دست‌نخورده باقی مانده بود. این وضعیت تا زمانی ادامه داشت که سرلشکر ارتش ایالات متحده، گوردون گرینجر، در خاک تگزاس ایستاد و «دستور شماره ۳» را قرائت کرد: «به مردم تگزاس اطلاع داده می‌شود که طبق اعلامیه قوه مجریه ایالات متحده، همه بردگان آزاد هستند.»

«اعلامیه آزادی بردگان» که توسط رئیس‌جمهور آبراهام لینکلن در ۱ ژانویه ۱۸۶۳ [۱۱ دی ۱۲۴۱]صادر شد، مقرر کرد که تمامی بردگان در ایالت‌های کنفدراسیونی که علیه اتحادیه شورش کرده بودند، «از آن لحظه، از آن پس و برای همیشه آزاد باشند.».

اما در واقعیت، این اعلامیه هیچ‌یک از بردگان را فوراً آزاد نکرد. این اعلامیه تنها شامل مکان‌هایی می‌شد که تحت کنترل کنفدراسیون بودند و ایالت‌های مرزیِ برده‌دار یا مناطق شورشی‌ای که در آن زمان تحت کنترل نیرو‌های اتحادیه بودند را شامل نمی‌شد. با این حال، با پیشروی نیرو‌های شمالی به سمت جنوبِ کنفدراسیون، بسیاری از بردگان به پشت خطوط نیرو‌های اتحادیه گریختند.

در تگزاس، برده‌داری همچنان ادامه داشت، زیرا این ایالت شاهد درگیری‌های بزرگ یا حضور قابل‌توجه نیرو‌های اتحادیه نبود. بسیاری از برده‌داران از خارج از «ایالت تک‌ستاره» (تگزاس) به آنجا نقل مکان کرده بودند، چرا که آن را پناهگاهی امن برای برده‌داری می‌دانستند.

پس از پایان جنگ در بهار ۱۸۶۵، ورود ژنرال گرینجر به گالوستون در ماه ژوئن همان سال، نویدبخش آزادی برای بیش از ۲۵۰ هزار برده در تگزاس بود. جشن و پایکوبی در میان سیاه‌پوستانِ به‌تازگی آزادشده برپا شد، اما آزادی برای همه یک‌شبه محقق نشد؛ در برخی موارد، برده‌داران خبر آزادی را تا پایان فصل برداشت محصول پنهان نگه داشتند. در دسامبر همان سال، برده‌داری در آمریکا با تصویب «متمم سیزدهم» قانون اساسی، به‌طور رسمی لغو شد.

در سال ۱۸۶۶، آزادشدگان در تگزاس اولین مراسمی را که بعد‌ها به جشن سالانه‌ی «روز آزادی» در ۱۹ ژوئن تبدیل شد، سازمان‌دهی کردند. مراسم بزرگداشت اولیه را «روز جشن و سرور» (Jubilee Day) و «روز آزادی» (Freedom Day) نیز می‌نامیدند. در دهه‌های بعد، مراسم جون‌تینت شامل موسیقی، کباب‌پزی، مراسم نیایش و سایر فعالیت‌ها می‌شد. با مهاجرت سیاه‌پوستان از تگزاس به دیگر نقاط کشور، سنت جون‌تینت نیز گسترش یافت.

در سال ۱۹۷۹، تگزاس به اولین ایالتی تبدیل شد که «جون‌تینت» را به تعطیلات رسمی تبدیل کرد. در طول سال‌ها، چندین ایالت دیگر نیز از این اقدام پیروی کردند. دهه‌ها بعد، در ژوئن ۲۰۲۱، کنگره قطعنامه‌ای را تصویب کرد که جون‌تینت را به عنوان یک تعطیلات فدرال تعیین می‌کرد؛ رئیس‌جمهور جو بایدن در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۱ این مصوبه را به قانون تبدیل کرد.

منبع: خبرآنلاین

برچسب ها: برده داری ، تاریخ جهان ، ایالت متحده آمریکا
خبرهای مرتبط
نقشه و نمودارهایی که مختصرومفید اطلاعات ارزشمندی به ما می‌دهند
ماجرای فتوایی که دل پسر کدخدای دلوار را منقلب کرد + فیلم
بیش‌فعال‌ترین جاسوس تاریخ جهان!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حق‌الناس‌هایی که باعث بروز اختلافات و جدایی‌ها می‌شود
نگرانی از تکرار تبانی‌های تاریخی در جام جهانی ۲۰۲۶
پرچم‌هایی به رنگ ارادت؛ بازخوانی هنرِ عزاداری در کوچه و بازار اصفهان
چرا کودک با وجود اسباب‌بازی‌های زیاد، خوشحال نیست؟
به پاسخ‌های هوش مصنوعی اعتماد کنیم یا نه؟
از گاندی تا کارلایل، همه مرید حسین (ع)
فروپاشی توهم «اسرائیل قوی» با دهن لقی‌های ترامپ
وقتی خطر نزدیک بود، آنها نزدیک‌تر ایستادند
بذر انحراف مجاهدین از سال۴۴ کاشته شد
هنرِ پیوند؛ چرا اصلاح رابطه از هر عبادتی بالاتر است؟
آخرین اخبار
به پاسخ‌های هوش مصنوعی اعتماد کنیم یا نه؟
وقتی خطر نزدیک بود، آنها نزدیک‌تر ایستادند
چرا کودک با وجود اسباب‌بازی‌های زیاد، خوشحال نیست؟
از گاندی تا کارلایل، همه مرید حسین (ع)
نگرانی از تکرار تبانی‌های تاریخی در جام جهانی ۲۰۲۶
اشک‌هایت را بگذار برای استوری اینستاگرام/ چرا نسل زد از تراپی خوشش نمی‌آید؟
هنرِ پیوند؛ چرا اصلاح رابطه از هر عبادتی بالاتر است؟
بذر انحراف مجاهدین از سال۴۴ کاشته شد
فروپاشی توهم «اسرائیل قوی» با دهن لقی‌های ترامپ
حق‌الناس‌هایی که باعث بروز اختلافات و جدایی‌ها می‌شود
از کربلا تا نسل زد/ نگاهی به زندگی کوتاه اما الهام‌بخش نوجوان کربلا
پرچم‌هایی به رنگ ارادت؛ بازخوانی هنرِ عزاداری در کوچه و بازار اصفهان
ترامپ و ونس در نقش ابراهیم ذوالفقاری
روشنگری کلید تفاهم ملی
جنوب لبنان؛ باتلاق عمیق رژیم صهیونی
کلیدی‌ترین تاکتیک‌ جنگ شناختی مشترک عمربن سعد و ترامپ
ماده‌ای که تمام مدارک ترور و قتل را از بین می‌برد
هالیوود چگونه شکست‌های نظامی آمریکا را پیروزی جلوه می‌دهد؟
نظامیان قاجار چقدر حقوق می‌گرفتند؟
تحقیقات آمازون از مهندسان زیرآب‌زن
آوازه‌خون بود و واسه تو روضه‌خون شد/بررسی نغمه‌های عاشورایی چهره‌های نام‌آشنای موسیقی
۱۰ دقیقه خوابِ بیشتر، کلی خرجِ بیشتر!
خواهید دید که قدرت و ثروت، دشمن را از سقوط نجات نمی‌دهد
اعتبار از دست‌رفته واشنگتن در ایالات متحده
چرا ترامپ هنوز از آن مرد می‌گوید؟
نسبت ما و پیام تاریخی آیت‌الله خامنه‌ای