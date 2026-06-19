باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه گرگان، پیام رهبر معظم انقلاب درباره روند مذاکرات را راهنمایی روشن و تعیین‌کننده برای تیم مذاکره‌کننده دانست.

وی افزود: ملت ایران با تکیه بر وحدت و انسجام ملی، در برابر هرگونه زیاده‌خواهی و توطئه دشمنان ایستادگی خواهد کرد.

وی اظهار داشت: پس از انتشار این پیام، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر امور خارجه و اعضای شورای عالی امنیت ملی با قدردانی از رهنمود‌های رهبر انقلاب، تأکید کرده‌اند که این مسیر را با قدرت ادامه خواهند داد و در برابر هرگونه زیاده‌خواهی یا مانع‌تراشی از سوی آمریکا، قاطعانه خواهند ایستاد.

آیت‌الله نورمفیدی با بیان اینکه اهمیت انسجام ملی حتی از توانمندی‌های نظامی و تجهیزات دفاعی کشور نیز بیشتر است، گفت: نیرو‌های مسلح کشور پشتوانه اصلی خود را در همین اتحاد و همبستگی ملی می‌بینند و دشمن باید بداند که ملت ایران تا پای جان در برابر هرگونه تجاوز و سلطه‌طلبی مقاومت خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و اقدامات آن علیه حزب‌الله و مردم این منطقه، تصریح کرد: در صورت تداوم این اقدامات، پاسخ ایران و محور مقاومت از گذشته نیز قاطع‌تر و شدیدتر خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با رد این تصور که ایران در برابر فشار‌ها تسلیم خواهد شد، گفت: برخی در آمریکا تصور می‌کنند می‌توانند ملت ایران را وادار به عقب‌نشینی کنند، اما حضور ما در مذاکرات برای دفاع از حقوق مشروع ملت ایران و منطقه است، نه پذیرش خواسته‌های زیاده‌طلبانه.

امام جمعه گرگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهداف نهضت عاشورا، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف قیام امام حسین (ع) برپایی حق و مقابله با باطل بود و چه باطلی بالاتر از آنکه فردی فاسق و ناصالح بر جامعه اسلامی حاکم شود و سرنوشت مسلمانان را در اختیار گیرد.

وی با تأکید بر لزوم شناخت صحیح اهداف قیام عاشورا افزود: پیام نهضت حسینی محدود به یک دوره تاریخی خاص نیست و امروز نیز درک فلسفه این قیام می‌تواند راهنمای مسلمانان در مبارزه با ظلم، فساد و انحراف باشد.

نورمفیدی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به جایگاه مهم قوه قضاییه در نظام اسلامی، بر اجرای کامل سند تحول قضایی تأکید کرد و گفت: این سند که بر پایه مطالبات رهبر معظم انقلاب تدوین شده، چارچوبی مهم برای افزایش کارآمدی دستگاه قضایی در حوزه‌هایی همچون مسائل اقتصادی، امنیت اقتصادی و حقوق عمومی به شمار می‌رود.