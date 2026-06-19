رئیس‌کل بانک مرکزی بر عزم جدی ایران و روسیه برای عبور از موانع سنتی مبادلات مالی تأکید کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - همتی در پایان سفر کاری خود به روسیه ضمن تشریح دستاورد‌های این سفر، با اشاره به فشرده بودن جلسات و مذاکرات انجام شده، تصریح کرد: «سفر اخیر نه یک دیدار دیپلماتیک صرف، بلکه یک مأموریت عملیاتی برای باز کردن گره‌ها در تجارت خارجی بود. تمرکز ما در دیدار با مقامات پولی روسیه و فعالان اقتصادی، بر ایجاد سازوکار‌های مالی مستقل از محدودیت‌های مرسوم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پولی برای تسهیل فوری تجارت بوده است».

وی در پاسخ به سؤالی درباره «یکپارچه‌سازی بازار ارز» و نقش آن در بهبود وضعیت بازرگانان، اظهار داشت: «رویکرد بانک مرکزی در این سفر بر کاهش هزینه‌های مبادلاتی برای فعالان اقتصادی متمرکز بود. ما به دنبال یکپارچه‌سازی و ایجاد ثبات هستیم تا فعال اقتصادی در روسیه با اطمینان خاطر از نرخ‌ها و امکان انتقال منابع، به صادرات و واردات بپردازد».

رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، «میر بیزینس بانک» را بازوی اجرایی مهم در این مسیر دانست و افزود: «تأکید من بر افزایش سرمایه و ارتقای توان عملیاتی این بانک، با هدف پشتیبانی قوی‌تر از کریدور شمال و رفع موانع گشایش اعتبارات اسنادی (LC) برای تجار ایرانی است. در کنار آن، فعال‌سازی کمیته دائمی بانکی میان دو کشور، گامی استراتژیک برای پیگیری مستمر توافقات و جلوگیری از رسوب تفاهمات در لایه‌های اداری است».

همتی در پایان با اشاره به اولویت‌های کلان بانک مرکزی در داخل کشور، خاطرنشان کرد: «تمام تلاش‌های ما در عرصه بین‌الملل، همسو با سیاست‌های داخلی برای کنترل تورم و حفظ و تقویت ذخایر ارزی است. ما اطمینان داریم که با عملیاتی شدن توافقات اخیر شاهد کاهش اثرات تحریم‌ها و تسهیل جریان کالا و سرمایه میان تهران و مسکو خواهیم بود».

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: رئیس بانک مرکزی ، روابط ایران و روسیه
خبرهای مرتبط
تمرکز تهران و مسکو بر توسعه همکاری‌های بانکی و تسهیل مبادلات تجاری
رئیس کل بانک مرکزی: سیاست ایران تقویت مناسبات با روسیه است
تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر تقویت کریدور شمال و توسعه تأمین مالی تجارت ایران و روسیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۵:۳۶ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
بهبود وضعیت اقتصاد کار شماها نیست. یه نفر مثل مورگان شوستر از آمریکا بیارین وضع اقتصاد کشور رو درست کنه. شماها فقط دنبال بهانه هستین! یه جا گند بزنین بندازین تقصیر یکی دیگه.
۰
۱
پاسخ دادن
یارانه خرداد به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
اختصاص ۲۰۰ هزار دینار عراق برای زائران اربعین
خروج هواپیمای پرواز ۴۱۶۹ از باند هنگام نشستن در فرودگاه مهرآباد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۳۰ خرداد
افزایش ۹ هزار و ۱۳ واحدی شاخص کل بورس
خروج یک فروند هواپیمای RJ۱۰۰ هواپیمایی مهر از باند مهرآباد/ حادثه بدون مصدومیت پایان یافت
آماده‌سازی ۱۵۰۰ واحد مسکن اجاره‌ای در استان تهران +فیلم
آسمان صاف و بدون باران تا ۵ روز آینده
افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت محصولات شوینده کشور از ابتدای سال/ افزایش قیمت دوباره در راه است + فیلم
مبلغ وام اشتغال باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند
آخرین اخبار
آسمان صاف و بدون باران تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در چند محور تهران و البرز
جمع‌آوری گاز‌های مشعل به ۹ میلیون مترمکعب در روز رسید
دستورالعمل جامع مدیریت انرژی صادر شد
بورس میان شناسایی سود و ورود تقاضای جدید
تخصیص اعتبارات موردنیاز توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی برای وام اشتغال
خروج هواپیمای پرواز ۴۱۶۹ از باند هنگام نشستن در فرودگاه مهرآباد
ضرورت خرید حمایتی روزانه ۳ هزار تن مرغ از سطح بازار
نخستین مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده خاص برای طرح‌های ریلی صادر شد
یارانه خرداد به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
۶۸ میلیارد متر مکعب آب به بخش کشاورزی تخصیص داده شد
هدف‌گذاری تبدیل شهر فرودگاهی امام به «قطب نوآوری» در صنعت هوانوردی
سالانه ۲۰ میلیون تن غلات باید وارد شود
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۳۰ خرداد
افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت محصولات شوینده کشور از ابتدای سال/ افزایش قیمت دوباره در راه است + فیلم
اختصاص ۲۰۰ هزار دینار عراق برای زائران اربعین
خروج یک فروند هواپیمای RJ۱۰۰ هواپیمایی مهر از باند مهرآباد/ حادثه بدون مصدومیت پایان یافت
تضمین پایداری شبکه برق در اوج بار تابستان با دانش بومی؛ بازسازی ترانسفورماتور نیروگاه اصفهان به پایان رسید
مبلغ وام اشتغال باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند
افزایش ۹ هزار و ۱۳ واحدی شاخص کل بورس
فرصت راهبردی برای حضور ‌شرکت‌های ایرانی در بازار تاجیکستان
آماده‌سازی ۱۵۰۰ واحد مسکن اجاره‌ای در استان تهران +فیلم
مصرف شکر در ماه محرم به ۲۸۰ هزار تن می‌رسد/ضرورت واردات ۷۵۰ هزار تن شکر در نیمه نخست سال
تحول در ارائه سرویس‌های مبتنی بر ICT در آینده نزدیک
حجم تعاملات ۴هزار میلیارد تومانی بین بانک مسکن و مخابرات تا دو سال آینده
افزایش بهره‌وری با اجرای قانون کاهش هزینه‌های اجتماعی
توسعه زیرساخت‌های دیجیتال در شبکه بانکی کشور کلید خورد
بانک مرکزی: نرخ سود هنوز تعیین تکلیف نشده است
مبلغ تسهیلات مسکن پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست/ برخی از سامانه‌های مسکن در شهر‌ها فعال نیستند
بانک مرکزی: بازگشت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در کار نیست