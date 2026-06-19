امام جمعه تبریز گفت: محرم در طول تاریخ بزرگترین محور وحدت امت اسلامی و نماد مبارزه با ظلم و استکبار بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، تقوا را مهمترین عامل هدایت انسان و تشخیص حق از باطل دانست و اظهار کرد: تقوای الهی ضمن اصلاح باورها، اخلاق و رفتار انسان، او را از تاریکی‌های گناه و انحراف نجات می‌دهد و زمینه‌ساز سعادت دنیا و آخرت می‌شود.



وی با تسلیت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به تبیین جایگاه والای نهضت عاشورا پرداخت و گفت: عظمت شخصیت امام حسین (ع) به اندازه‌ای است که هیچ سخنی قادر به بیان کامل آن نیست. آن حضرت چراغ هدایت و کشتی نجات بشریت هستند.



امام جمعه تبریز همچنین با تاکید بر اینکه فرهنگ عاشورا مهمترین عامل انسجام ملی است گفت: مردم ایران با وجود تفاوت در سلیقه‌ها و دیدگاه‌ها به برکت خون امام حسین (ع) و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع از کشور، همواره زیر پرچم جمهوری اسلامی متحد شده‌اند و این وحدت، معجزه ماندگار فرهنگ شهادت است.



حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل با بیان اینکه بقای دین اسلام و مکتب تشیع مرهون قیام و خون امام حسین (ع) است افزود: این معجزه الهی بیش از ۱۴۰۰ سال استمرار یافته و خون سیدالشهدا (ع) ضامن بقای دین، عزت اسلام و پایداری مکتب تشیع بوده است.



وی با تاکید بر مسئولیت خطیر علما، خطبا و مداحان در هدایت مجالس عزاداری اظهار کرد: این محافل باید در مسیر تقویت ایمان، بصیرت، حمایت از مظلومان و مقابله با مستکبران هدایت شوند و خروجی آن تربیت انسان‌های مومن، انقلابی و عدالت‌خواه باشد.



امام جمعه تبریز با اشاره به ضرورت توجه به اقشار کم‌برخوردار جامعه، خواستار تداوم رزمایش مواسات و کمک‌های مومنانه شد و گفت:مساجد، خیران و نهاد‌های مردمی باید همچنان حمایت از خانواده‌های نیازمند را در اولویت قرار دهند.



وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی رهنمود‌های ایشان را راهگشای مسائل کشور دانست و افزود: فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، معیشت، وحدت ملی و مسائل راهبردی کشور، نقشه راه روشنی برای مسئولان و آحاد جامعه ترسیم کرده است.



وی همچنین از تلاش‌های مسئولان کشور در پیگیری حقوق ملت ایران قدردانی کرد و گفت: مسئولان با نیت خدمت و دفاع از منافع مردم در حال فعالیت هستند و لازم است همه آحاد جامعه ضمن حمایت از آنان، برای موفقیت خادمان نظام اسلامی دعا کنند.



امام جمعه تبریز در ادامه با توصیه به مدیریت مصرف انرژی و مدیریت منابع از مردم خواست در مصرف برق، سوخت و سایر امکانات عمومی دقت بیشتری داشته باشند تا از بروز مشکلات در بخش تولید و صنعت جلوگیری شود.



وی همچنین با تاکید بر ضرورت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: بهبود معیشت مردم، کنترل بازار و نظارت بر قیمت کالا‌های اساسی باید در اولویت کار مسئولان قرار گیرد و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با جدیت بیشتری در این زمینه عمل کنند.



حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل با گرامیداشت هفته قوه قضائیه، برای خدمتگزاران دستگاه عدالت آرزوی توفیق کرد و گفت: تحقق عدالت اجتماعی، حمایت از حقوق مردم و مقابله با فساد از مهمترین مطالبات جامعه است و همه مسئولان باید در این مسیر اهتمام ویژه داشته باشند.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما