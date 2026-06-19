معاون وزیر نیرو گفت: برنامه ما برای اوج بار تابستان رسیدن به ۹ میلیون دستگاه کنتور هوشمند است و برای امسال نیز هدف‌گذاری ۱۲ میلیون دستگاه تا پایان سال صورت گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - مصطفی رجبی مشهدی معاون وزیر نیرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بحث محدودیت‌ها برای مشترکان پرمصرف با استفاده از کنترل هوشمند اعلام شده بود که از خرداد ماه قرار است اجرا شود. این طرح اجرا شده و برای مشترکینی که مصرف برقشان بیش از ۴ برابر الگو بوده به طور کامل اعمال شده است و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از مشترکینی که دو و نیم برابر الگو مصرف می‌کنند نیز محدودیت اعمال شده و به زودی این موضوع برای آنها هم تکمیل خواهد شد؛ این طرح و محدودیت‌ها از ۱۵ خردادماه آغاز شده است.

او افزود: البته این موضوع به گونه‌ای نیست که رفاه مشترکان را به هم بزند، بلکه اجازه مصرف بسیار بالا را نمی‌دهد.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: در حال حاضر حدود ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه کنترل هوشمند در شبکه برق نصب شده است. برنامه ما برای اوج بار تابستان رسیدن به ۹ میلیون دستگاه است و برای امسال نیز هدف‌گذاری ۱۲ میلیون دستگاه تا پایان سال صورت گرفته است.

برچسب ها: رجبی مشهدی ، وزارت نیرو ، کنتور هوشمند
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
باسلام فقط با آزاد سازی و واقعی کردن قیمت حامل‌های آنژی می‌توان بر ناترازیها غلبه کرد
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۹:۱۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اخراج افقانی دراین شرایط که همچی کمبوده لازمه
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
پولشم از مردم میگیرید
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
برای کنتور آب مشترک یه فکری بکنید توی آپارتمان ما خانمی سالخپرده هست که مشکلات روانی داره اجازه نمیده کسی از آب گرم استفاده کنه شبانه روز عمدا آب گرم رو باز میذاره هیچ کس هم حریفش نمیشه
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
برق دزدی زیاد داریم هم از شرکت‌ها هم مسکونی و غیره مشکل آنها هست که کمبود برق داریم
۳
۰
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