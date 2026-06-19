باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مصطفی رجبی مشهدی معاون وزیر نیرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بحث محدودیت‌ها برای مشترکان پرمصرف با استفاده از کنترل هوشمند اعلام شده بود که از خرداد ماه قرار است اجرا شود. این طرح اجرا شده و برای مشترکینی که مصرف برقشان بیش از ۴ برابر الگو بوده به طور کامل اعمال شده است و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از مشترکینی که دو و نیم برابر الگو مصرف می‌کنند نیز محدودیت اعمال شده و به زودی این موضوع برای آنها هم تکمیل خواهد شد؛ این طرح و محدودیت‌ها از ۱۵ خردادماه آغاز شده است.

او افزود: البته این موضوع به گونه‌ای نیست که رفاه مشترکان را به هم بزند، بلکه اجازه مصرف بسیار بالا را نمی‌دهد.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: در حال حاضر حدود ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه کنترل هوشمند در شبکه برق نصب شده است. برنامه ما برای اوج بار تابستان رسیدن به ۹ میلیون دستگاه است و برای امسال نیز هدف‌گذاری ۱۲ میلیون دستگاه تا پایان سال صورت گرفته است.