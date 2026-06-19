رییس پلیس راه البرز از ممنوعیت تردد از کرج و آزادراه تهران - شمال به سمت استان مازندران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ “ پیمان کرمی“ اظهار کرد: این محدودیت تردد به دلیل بازگشت مسافران از شهرهای شمالی کشور ایجاد شده و تا پایان ترافیک ادامه دارد.

وی گفت: تردد وسایل نقلیه از ساعاتی دیگر با اعلام ماموران پلیس راه در محل ، از مرزن آباد به سمت کرج و تهران یک طرفه می شود.

کرمی افزود: اکنون تردد از میدان امیرکبیر کرج تا شهرستانک در جاده کرج - چالوس فقط برای افراد بومی میسر است.

وی گفت: ترافیک از مرزن آباد به سمت تهران و کرج در برخی نقاط نیمه سنگین گزارش شده است .

منبع: پلیس راه البرز