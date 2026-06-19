ملونی پس از اظهارات ترامپ در تلویزیون ایتالیا مبنی بر اینکه او برای عکس با او «التماس» کرده، واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، روز جمعه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، را به جعل داستانی درباره خود متهم کرد. ترامپ در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی ایتالیایی گفته بود که ملونی در نشست گروه هفت برای گرفتن عکس با او «التماس» کرده است.

ملونی گفت که از اظهارات ترامپ که «کاملاً ساختگی» است، «شگفت‌زده» شده است. وی ترامپ را متهم کرد که نسبت به دشمنان غرب، بسیار بیشتر از متحدان قدیمی و مستقر، رفتاری محترمانه نشان می‌دهد. این تبادل نظر جدید نشان‌دهنده وخامت شدید روابط است، در حالی که تنها چند روز پیش در نشست گروه هفت، نشانه‌هایی از تثبیت روابط دو رهبر راست‌گرا دیده شده بود.

ویدئویی از این رویداد در فرانسه، ملونی و ترامپ را در حال گفتگوی عمیق نشان می‌داد، اما رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد که صرفاً با صحبت با او، به او لطف کرده است. به نقل از ترامپ در مصاحبه کوتاه با شبکه لا ۷ آمده است: «او احتمالاً خوشحال است که با او صحبت کردم. مجبور نبودم با او صحبت کنم. او برای گرفتن عکس با من التماس کرد. آنقدر می‌خواست با من عکس بگیرد. من آن را نمی‌گرفتم، اما به خاطر او احساس تأسف کردم.» این شبکه نسخه دوبله‌شده مصاحبه را پخش کرد و فایل صوتی اصلی را منتشر نکرد.

ملونی در پاسخ گفت که اظهارات ترامپ کاملاً ساختگی است و از رفتار او شگفت‌زده شده است. وی افزود که این رفتار با متحدان، نشان‌دهنده عدم عزم مشابه در برابر دشمنان غرب است و تأکید کرد که نه او و نه ایتالیا هرگز التما نمی‌کنند. ملونی پیشتر از حامیان سرسخت ترامپ بود، اما پس از انتقاد ترامپ از پاپ لئو، از او فاصله گرفت.

منبع: رویترز

برچسب ها: جورجیا ملونی ، دولت ترامپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
الکلی هوس باز
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
سلام این خبر واقعا برای ما چه اهمیتی دارد
حتی به اخبار مهم جام جهانی می پرداختین که الان در اختیارتان کم رنگ است بهتر بود
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
قالیباف را بفرستید مشکلشون را حل کنه
۳
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۶ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
ملونی آینده خوبی ندارد و ایتالیا را با مشکل مواجه خواهد کرد .
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ خود شیفته
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ از اینکه اروپا نیومده کمکش عصبانیه
۲
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
والا از ملونی هم بعید نیست خخ و اعتماد به نفس ترامپ اگه همه داشتند اینقدر جنگ نبود
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