باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ رقابتهای چهلوششمین دوره کشتی آزاد جام جهانپهلوان تختی که به میزبانی کرمان در سالن فجر در حال برگزاری است، عصر امروز با انجام دیدارهای نیمهنهایی اوزان ۶۱، ۷۰، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم پیگیری شد و تکلیف نفرات راهیافته به دیدارهای فینال مشخص شد.
مدعیان در یک قدمی قهرمانی
در وزن ۶۱ کیلوگرم، علی قلیزادگان پس از تساوی یک بر یک مقابل رضا مومنی، برنده مسابقه معرفی شد و به دیدار نهایی راه یافت. در دیگر مسابقه این وزن نیز ابراهیم خواری با نتیجه ۱۰ بر صفر مهدی رحیمی را شکست داد تا حریف قلیزادگان در فینال شود.
در وزن ۷۰ کیلوگرم، محمدعلی عموزاد با نتیجه ۷ بر یک از سد کیارش ترابی گذشت و مرتضی قیاسی نیز با نتیجه ۶ بر ۲ ماهان کاوسی را مغلوب کرد تا فینال این وزن میان عموزاد و قیاسی برگزار شود.
نبرد مدعیان برای طلای جام
در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرحسین حسینی با نتیجه ۵ بر ۲ مقابل پژمان ذوالفقار به برتری رسید و علیاکبر فضلی نیز با نتیجه ۱۱ بر ۵ علی رضایی را شکست داد تا دو پیروز این دیدارها راهی فینال شوند.
در وزن ۸۶ کیلوگرم، رضا افشار با نتیجه ۳ بر ۱ علیرضا کریمی را مغلوب کرد و سجاد غلامی نیز با نتیجه ۳ بر ۲ از سد محمدحسین نوروزیان گذشت تا فینالیستهای این وزن مشخص شوند.
در وزن ۱۲۵ کیلوگرم نیز محمدعلیتبار با نتیجه ۴ بر ۱ آرین آراد را شکست داد و محمدرضا لطفی با نتیجه ۶ بر صفر مصطفی طغانی را از پیش رو برداشت تا دیدار نهایی این وزن بین محمدعلیتبار و لطفی برگزار شود.
رقابتهای جام جهانپهلوان تختی در کرمان با برگزاری دیدارهای ردهبندی و فینال پنج وزن دوم ادامه خواهد یافت.
پایان فینالهای ۵ وزن دوم با مشخص شدن نفرات برتر
مسابقات پنج وزن دوم رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام تختی، از صبح امروز در سالن ورزشی فجر شهر کرمان در حال برگزاری است که قهرمانان پنج وزن دوم مشخص شدند.
مسابقات فینال پنج وزن دوم به پایان رسید که نتایج آن به شرح زیر است:
۶۱ کیلوگرم:
علی قلی زادگان ۱ - ابراهیم خواری ۴،
۷۰ کیلوگرم:
محمدعلی عموزاد ۳ (برنده) - مرتضی قیاسی ۳،
۷۴ کیلوگرم:
امیرحسین حسینی ۸ - علی اکبر فضلی ۶،
۸۶ کیلوگرم:
رضا افشار ۲ - سجاد غلامی ۱،
۱۳۰ کیلوگرم:
محمد علی تبار صفر - محمدرضا لطفی ۵