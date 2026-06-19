باشگاه خبرنگاران جوان - هادی سفیدمو با اشاره به دریافت گزارشهایی از فعالیت غیرمجاز مزارع استخراج رمزارز در یکی از شهرکهای صنعتی کشور اظهار داشت: با اخذ مجوزهای لازم از مراجع قضایی و با همراهی نیروهای انتظامی، عملیات شناسایی و ورود به محل انجام شد که متأسفانه در جریان اجرای حکم، عوامل حاضر با مقاومت، درگیری فیزیکی و حتی تیراندازی به سمت مأموران مواجه شدند.
وی افزود: در این عملیات، نزدیک به ۶۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و توقیف و برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفت، اما بررسی بار مصرفی شهرک صنعتی نشان داد که این کشفیات تنها نیمی از واقعیت موجود بوده است.
مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی شرکت توانیر خاطرنشان کرد: در حالی که حدود ۴۰ درصد از تجهیزات غیرمجاز شناسایی و جمعآوری شد، بار مصرفی شهرک در همان لحظه حضور تیمهای عملیاتی حدود ۶۰ درصد کاهش یافت که این موضوع نشان میدهد بخش قابل توجهی از دستگاهها پیش از شناسایی خاموش شده و همچنان از دسترس بازرسیها خارج ماندهاند.
سفیدمو با بیان اینکه قاچاقچیان و بهرهبرداران غیرقانونی رمزارز با هوشیار شدن نسبت به عملیاتهای شناسایی، تجهیزات خود را از مدار خارج میکنند، تصریح کرد: این مسئله کشف و برخورد با شبکههای سازمانیافته استخراج غیرمجاز را با دشواری بیشتری مواجه کرده و ضرورت نظارت مستمر و دقیقتر بر فعالیت واحدهای صنعتی را دوچندان ساخته است.
وی با انتقاد از نبود نظارت کافی بر برخی واحدهای صنعتی، تأکید کرد: انتظار میرود دستگاههای مسئول بهویژه در حوزه صدور و کنترل پروانههای بهرهبرداری، نظارت مؤثرتری بر عملکرد صنایع داشته باشند و اجازه ندهند عدهای فرصتطلب در پوشش تولید و فعالیت صنعتی، منابع ملی کشور را صرف سودجویی و زیادهخواهی خود کنند.
این مسئول با تأکید بر اینکه صنعت برق کشور برای تأمین پایدار انرژی و حمایت بیشتر از بخش مولد و صنایع واقعی نیازمند همراهی همه بخشهای جامعه است، گفت: مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز و جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساختهای برق، مستلزم همکاری جدی تمامی دستگاههای مسئول است تا امکان حمایت مؤثرتر از تولید و صنعت کشور فراهم شود.