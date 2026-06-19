باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های ملی آمریکا و استرالیا در گروه D امشب از ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه لومن فیلدچ ( سیاتل ) به مصاف هم می‌روند.

تیم‌های ملی آمریکا و استرالیا در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که هر ۲ تیم در هفته اول به پیروزی رسیده‌اند و با ۳ امتیاز در صدر گروه D قرار دارند.

تیم ملی آمریکا یکی از میزبانان جام جهانی ۲۰۲۶ در هفته اول توانست تیم ملی پاراگوئه را با نتیجه ۴ بر یک شکست بدهد و با ۳ امتیاز در صدر جدول گروه D قرار بگیرد.

آمریکایی‌ها با حمایت هواداران خود، به دنبال دومین پیروزی متوالی و صعود زودهنگام است. آنها با بازیکنانی مثل کریستین پولیسیک (چلسی)، وستون مک‌کنی (یوونتوس) و تایلر آدامز (بورنموث)، یک تیم جوان و باانگیزه را در اختیار دارند.

در آن طرف، تیم ملی استرالیا در اولین بازی خود توانست با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شود و گام نخست را محکم بردارد و در رتبه دوم گروه D جام جهانی قرار گرفته است.

استرالیا یک تیم منظم و جنگنده هست و با بازیکنانی مثل هری سوتار (لسترسیتی)، متیو رایان (آرسنال) و کریگ گودوین (نیوکاسل)، به دنبال تکرار شگفتی‌های گذشته و صعود از گروهش در جام جهانی است.

میزبانی مشترک، یک مزیت بزرگ برای آمریکا است. آنها در این بازی، از حمایت گسترده هواداران خود برخوردار خواهند بود. ورزشگاه سیاتل، میزبان هواداران آمریکایی خواهد بود که با شور و هیجان، تیم خود را تشویق خواهند کرد. این فضا، می‌تواند به بازیکنان آمریکا انگیزه مضاعف بدهد و فشار روانی را بر بازیکنان استرالیا افزایش دهد. با این حال، میزبانی یک شمشیر دو لبه است. فشار روانی ناشی از انتظارات هواداران، گاهی می‌تواند به تیم آسیب بزند.

در آن طرف، استرالیا در این بازی، یک تیم میهمان است. آنها باید با اتکا به نظم و انضباط تاکتیکی، فشار حملات آمریکا را تحمل کنند و با ضدحملات، به دنبال گلزنی باشند.

به هر حال باید دید کدامیک از این ۲ تیم می‌تواند برنده این بازی شود و گام بلندی برای صعود به مرحله حذفی جام جهانی بردارد.