اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: طی پنج روز آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد پیش بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - برپایه بررسی نقشه‌های پیش‌یابی آسمان استان تهران، تا روز دوشنبه ماندگاری هوای گرم مورد انتظار است.

طی این مدت در سطح استان به ویژه در نیمه جنوبی و غربی در بعضی ساعات عصر و شب وزش باد شدید گاهی با گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: ورامین، پاکدشت، پیشوا و لواسان با بیشینه دمای ۳۹ درجه سانتیگراد گرم‌ترین ایستگاه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.

آسمان تهران فردا صاف، از بعد از ظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۳۱ و حداکثر دمای ۳۸ درجه سانتیگراد و پس فردا یکشنبه صاف، از بعد از ظهر گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۳۱ و حداکثر دمای ۳۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: هواشناسی تهران ، هوای گرم
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