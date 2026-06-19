باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حضور فرزند پژمان درستکار در مسابقه کاپیتان + فیلم

فرزند سرمربی تیم ملی کشتی در رقابت‌های کاپیتان حضور یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجری برنامه تلویزیونی کاپیتان از شبکه سوم سیما فرزند پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی کشورمان را معرفی کرد و عنوان کرد که او یکی از آینده داران در عرصه بسکتبال است.

مطالب مرتبط
حضور فرزند پژمان درستکار در مسابقه کاپیتان + فیلم
young journalists club

اقدامات امیرکبیر برای تاسیس سازمان ضدجاسوسی در ایران + فیلم

حضور فرزند پژمان درستکار در مسابقه کاپیتان + فیلم
young journalists club

ماجرای انگشتر هدیه رهبر شهید انقلاب به سرمربی تیم ملی کشتی + فیلم

حضور فرزند پژمان درستکار در مسابقه کاپیتان + فیلم
young journalists club

نه به تصادف با همراهی یک قهرمان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم
۱۲۳۸

پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
از تهدید تا توافق + فیلم
۷۲۶

از تهدید تا توافق + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
از تهدید تا توافق؛ تقلای ترامپ برای فرار از باتلاق خودساخته + فیلم
۶۷۷

از تهدید تا توافق؛ تقلای ترامپ برای فرار از باتلاق خودساخته + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
روایت محمدمتین ۹ ساله از داغ پدر و برادر + فیلم
۵۵۷

روایت محمدمتین ۹ ساله از داغ پدر و برادر + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
طنین نوای نوجوانان مبارکه اصفهان در برنامه حسینیه معلی + فیلم
۵۳۹

طنین نوای نوجوانان مبارکه اصفهان در برنامه حسینیه معلی + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha