همایش شیرخوارگان حسینی با حضور مادران و نوزادانی که از طفولیت با نام کربلا و طفل عطشان آن آشنا می‌شوند، در حرم مطهر حضرت شاهچرغ (ع) شیراز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - همزمان با نخستین جمعه ماه محرم مصادف با ۲۹ خرداد، مادران شیرازی در سوگ شهادت طفل ۶ ماهه دشت نینوا با حضرت رباب همنوا شدند.

در این آیین‌ که در  ۹۰۰ شعبه در فارس برگزار شد مادران با روی دست گرفتن طفلان شیرخوار خود و زمزمه‌های یا باب الحوائج به یاد کم سن و سال‌ترین شهید دشت نینوا به سوگ نشستند.

حضور نوزادان و کودکان با لباس‌های یک شکل سبز و سربندهایی با مضمون یا حضرت علی اصغر(ع) جلوه ای خاص به این آئین داده بود.

شیرخوارگان حسینی پرچمداران مقاومت شدند

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به اجتماع عظیم مادران و شیرخوارگان در محافل حسینی و پرچمداری از نظام، گفت: این حضور نمایش ایستادگی در برابر یزیدیان زمان و تجدید عهد با آرمان‌های امام حسین (ع) است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان همچنین در مراسم جهانی شیرخوارگان حسینی در شهرستان بیضا استان فارس با اشاره به برگزاری باشکوه این محفل در اقصی نقاط جهان اظهار کرد: امروز دل‌های مومنان، چه آنان که توفیق حضور در این مجالس را یافته‌اند و چه کسانی که از راه دور به یاد حضرت علی‌اصغر (ع) با این حرکت جهانی همراه شده‌اند، به هم گره خورده است.

او در ادامه تصریح کرد: امام حسین (ع) با آوردن تمامی اعضای خانواده خود از طفل شیرخواره تا یاران و نزدیکان به کربلا، این پیام تاریخی را ثبت کرد که نهضت عاشورا متعلق به گروه سنی یا قشر خاصی نیست و در بزنگاه دفاع از دین خدا، پیر و جوان، زن و مرد باید به صحنه بیایند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس مفهوم لبیک یا حسین را حضور به تمام معنا با همه دارایی در میدان نبرد دانست و افزود: این همان آموزه‌ای است که در زیارت عاشورا با عبارت «بِاَبِی اَنْتَ وَ اُمِّی» بر آن تاکید می‌شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود به ابعاد مختلف شهادت امام حسین (ع) اشاره کرد و گفت: امام حسین (ع) یک نام نیست، بلکه یک راه است که دشمنان در طول تاریخ سعی کردند با شهادت جسم، محو نام و در نهایت با از بین بردن رسم حسینی، آن را خاموش کنند، اما همواره در برابر عظمت این راه شکست خورده‌اند.

ولدان تاکید کرد که مصیبت امام حسین (ع) چنان عظیم است که آسمان‌ها برای آن سوگوارند و اراده الهی بر ماندگاری این مکتب در تمامی اعصار قرار گرفته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در ادامه تبیین نهضت عاشورا اظهار کرد: حضور پرشور مردم در محافل دینی، تجدید پیمان با رسم حسینی و نذر فرزندان برای ادامه راه اباعبدالله (ع) است.

او با بیان اینکه عشق به امام حسین (ع) با شیر مادر به جان ملت ایران آمیخته شده و آتش آن در قلوب مومنان هرگز خاموش نخواهد شد، افزود: هیچ‌گونه چالش اقتصادی یا امنیتی نمی‌تواند پیوند مردم را با این مکتب دچار دگرگونی کند و این واقعیت در حضور حماسی مردم طی ماه‌های اخیر به وضوح نمایان بوده است.

ولدان با اشاره به اینکه امسال محرم برای ملت ایران زودتر آغاز شد، بیان کرد: شهادت جانسوز رهبر انقلاب در صبح دهم ماه مبارک رمضان، برای مردم حکم صبح عاشورا را داشت و پس از آن، ملت ایران با ایستادگی در برابر فشار‌های دشمن، ثابت کردند که پیرو مکتب شهادت هستند.

او تصریح کرد: تمام دنیا چشم به ایستادگی ملت ایران دوخته است که چگونه زیر بار انواع تهدیدها، همچنان پای آرمان‌های خود و ولایت ایستاده‌اند و هرگز از این مسیر عقب‌نشینی نخواهند کرد.

ولدان خاطرنشان کرد: مردم با برگزاری این گونه مراسمات، عهد خون با امام زمان (عج) و رهبر خود بسته‌اند و با تاسی به علمدار کربلا، پرچم حق را برافراشته نگه داشته‌اند.

او افزود: ملت ایران با درک صحیح از جبهه حق و باطل با الهام از آموزه‌های حسینی، همواره مسیر عزت را برگزیده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تحلیل شخصیت حضرت علی‌اصغر (ع) به عنوان نمادی از حق‌طلبی، تصریح کرد: دشمنان در تلاش برای قطع نسل امام حسین (ع) بودند، اما اراده الهی بر حفظ امامت قرار گرفت.

او با اشاره به نقش کلیدی حضرت علی‌اصغر (ع) در افشای ماهیت ظالمانه دشمن، خاطرنشان کرد: امام حسین (ع) با تقدیم طفل شیرخواره خود، بر حقانیت راه خویش مهر تأیید زد و بقای نسل امامان معصوم تا ظهور حضرت مهدی (عج) را در پرتو این فداکاری‌ها تضمین کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: حضور پرشور خانواده‌ها در محفل شیرخوارگان حسینی، نمادی از پیوند نسل جدید با مکتب عاشوراست و این پیام را به جهانیان مخابره می‌کند که ملت ایران به عنوان رهروان راستین ولایت، همواره آماده دفاع از آرمان‌های حسینی هستند.

او افزود: امروز فرزندان ما در ادامه راه علی‌اصغر (ع) تربیت می‌شوند تا اعلام کنند اگر در کربلا نبودند که حسین زمان را یاری کنند، امروز با تمام وجود در رکاب رهبر خود ایستاده‌اند و فریاد «هیهات منا الذله» سر می‌دهند.

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برچسب ها: حرم شاهچراغ شیراز ، طفل شش ماهه ، کربلا ، شیراز ، فیلم ، شیرخوارگان حسینی
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