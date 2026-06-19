باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل به اعلام حمایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای تعیین تکلیف انتخابات دل بسته بود؛ اما اکنون سوال این است که آیا این موضوع به نفع او تمام خواهد شد یا به ضررش؟

نتانیاهو «سیلی محکمی» از ترامپ خورد

این روزنامه نوشت: «قرار بود سفر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به اسرائیل، برگ برنده حزب لیکود در کارزار انتخاباتی باشد. در تصورات نتانیاهو، این رئیس‌جمهورِ همدل قرار بود تاییدیه‌ای به او بدهد که هیچ‌کس جز خود او قادر به ارائه‌اش نبود؛ با تمام عبارات ستایش‌آمیز درباره اینکه او نخست‌وزیر دوران جنگ است، اسرائیل بدون او نابود می‌شد و هیچ‌کس در صحنه سیاسی حتی به گرد پای او هم نمی‌رسد. او حتی قرار بود اعلام کند که اسحاق هرتزوگ، رئیس اسرائیل فردی پست و شرور است.»

در ادامه آمده است: «قرار بود این سناریو پس از یک پیروزی کامل در ایران، سرنگونی حکومت و خارج کردن اورانیوم غنی‌شده رخ دهد.» هاآرتص تأکید کرد: «امروز نتانیاهو هر روز صبح با احساس وحشت و در انتظار دوز روزانه تحقیر‌هایی که از سوی بزرگ‌ترین دوستش دریافت می‌کند، از خواب بیدار می‌شود. این تحقیر‌ها پی‌درپی و در قالب دشنام‌هایی نازل می‌شوند که تا به حال از هیچ رئیس‌جمهور آمریکایی خطاب به یک نخست‌وزیر اسرائیل شنیده نشده است؛ عباراتی چون: دیوانه بی‌ارزش، نمک‌نشناس، فاقد حسن تدبیر و اینکه باید در قبال لبنان مسئولیت‌پذیرتر باشد.»

این روزنامه خاطرنشان کرد: «هنگامی که سخن به نخست‌وزیر اسرائیل می‌رسد، تمام زبان بدن ترامپ تغییر می‌کند. موضع کنونی او در قبال نتانیاهو میان بی‌حوصلگی و تحقیر نوسان دارد.»

هاآرتص اشاره کرد که «سیلی محکم برای نتانیاهو» زمانی نواخته شد که ترامپ دیروز به خبرنگار سازمان صدا و تصویر اسرائیل در واشنگتن گفت هنوز «بسیار محتمل است که از نتانیاهو حمایت کند، اما باید ببیند چه کسی رقیب او خواهد بود.»

اسرائیل منفور و مطرود خواهد شد

این روزنامه تاکید کرد: «تغییر موضع تند ترامپ در قبال نتانیاهو، آن هم در برابر چشمان و گوش‌های همگان، خشت دیگری بر دیوار آسیب‌های جهانی است که پیرامون اسرائیل در حال بنا شدن است.» هاآرتس افزود: «اگر این هم کافی نباشد، دو وزیر راست‌گرای او یعنی ایتامار بن‌گویر و بزالل اسموتریچ می‌آیند و به آتش بین‌المللی که تهدیدی برای بلعیدن باقی‌مانده جایگاه اسرائیل در جهان است، هیزم می‌ریزند.»

این روزنامه تاکید کرد که تا زمان برگزاری انتخابات که احتمالا در ۲۰ اکتبر خواهد بود، رژیم تروریستی اسرائیل در سراسر جهان به یک رژیم مطرود و منفور تبدیل خواهد شد.»

هاآرتص همچنین به نظرسنجی کانال ۱۲ تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل اشاره کرد که نشان می‌دهد تنها ۱۱ درصد از «مردم معتقدند اسرائیل در جنگ با ایران پیروز شده است.» حتی «یکی از تاثیرگذارترین افراد در این حلقه، هفته گذشته در یک گفتگوی خصوصی، آن هفته را بدترین هفته برای حزب لیکود از ۷ اکتبر به این سو توصیف کرد.»

منبع: المیادین