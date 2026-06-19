باشگاه خبرنگاران جوان - دومین مرحله جامجهانی بوکس در سال ۲۰۲۶، هم اکنون به میزبانی شهر گویانگ چین در حال برگزاری است و تیم ایران با پنج بوکسور در بخش مردان و دو نماینده در بانوان در این مسابقات حضور یافت.
امروز تیم ایران سه نماینده در یکچهارمنهایی داشت که علی حبیبینژاد در وزن ۶۵ کیلوگرم مقابل پارتیس از انگلیس قرار گرفت و موفق به شکست حریف شد تا ضمن صعود به نیمهنهایی، مدال برنز خود را قطعی کند.
در وزن ۷۵ کیلوگرم، محمد نورانی مقابل جعفروف نماینده جمهوری آذربایجان قرار گرفت و در حالیکه راند اول را باخته بود، در راند دوم دچار مصدومیت شدید از ناحیه زانو شد و با برانکارد از رینگ خارج شد و نتیجه را واگذار کرد.
در وزن ۵۵ کیلوگرم، مهدی کاظمی بوکسور جوان کشورمان که پیش از این نمایندگان افغانستان و سوئد را شکست داده بود، برابر جیا مو ژانگ شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.
سایر نفرات تیم ایران پیش از این حذف شده بودند.