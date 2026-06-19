سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران جنایات رژیم صهیونیستی علیه لبنان را به شدت محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، عملیات‌های تجاوزکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف لبنان را که منجر به شهید و مجروح شدن ده‌ها لبنانی و تخریب منازل مردم و زیرساخت‌های این کشور شده است، به شدت محکوم کرد و نسبت به تبعات جدی و فوری تداوم جنگ‌افروزی رژیم اشغالگر و نسل‌کش صهیونیستی بر صلح و امنیت منطقه هشدار داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه، مسئولیت مستقیم آمریکا در این وضعیت را مفروض دانست و با اشاره به بند یک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ که صراحتا توقف جنگ در لبنان را جزء لاینفک توافق خاتمه جنگ در همه جبه‌ها دانسته است، تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران کلیه تدابیر لازم را برای صیانت از منافع، امنیت و حقوق خود و متحدانش اتخاذ می‌کند.

گفتنی است که رژیم اسرائیل از صبح امروز حملات گسترده‌ای را علیه شهرها و روستاها در جنوب لبنان آغاز کرده‌است که باعث شهادت تعدادی از شهروندان غیرنظامی لبنانی در جنوب این کشور شده‌است.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، اسرائیل ، جنایات آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
تنگه رو باز کردین حالا بدو دنبال طلبت
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Iran (Islamic Republic of)
Bakhtiyari
۱۸:۲۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
کیم رهبر کره شمالی دستور ساخت سلاح اتمی را داد و در امنیت خود و کشورش است
و ما دستور ساخت ندادند و خود و مردم تاوانش را دادند
ایا فکر نمیکنید ما در جهان قدرت زندی میکنیم و نه جهان ضعف و عشق و علاقه به فریبهای دشمن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۸ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
حاجی همین کره شمالی میدونی مردمش توی چه فلاکتی زندگی می کنند؟!
Belgium
ح
۱۸:۱۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
سالی که نکوست از بهارش پیداست. برین مذاکره کنین بدین بره
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
استاد بزرگوار
طرف مقابل بند ابتدایی و الزامی را رعایت نمی کند و شما تنگه را بدون دریافت هزینه بازگردید. باز هم نقد دادید و وعده نسیه را پذیرفتید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
بعضی ها با باز شدن محاصره دریایی ذوق کردند اما در همان مدت کالای اساسی و موارد دیگر توسط ما انجام می‌شد....
از نیروهای مسلح کشور می‌خواهیم ضمن بستن دوباره تنگه هرمز لانچرها را اماده پرتاب به رژیم صهیونسیتی کنید ،نگذارید هم پیمان مان ضعیف شود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
آنچه آمریکا می خواست شد، تنگه رایگان باز شد و نفت ارزان، اسرائیل هم راحت به لبنان حمله می کند و ایران نظاره گر به امید تعهد واهی آمریکا.
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Germany
ناشناس
۱۷:۴۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
یک عده دنبال برهم زدن توافق هستند .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
خخ شماره عینکت بالا رفته اسرائیل از روز اول نقض کرده ما هنوز دلخوشیم تا کی دوباره به کشور حمله کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
همین طوری زیرکانه و با تدبیر جلو برید . دنیا باید بفهمه ایران با بقیه جاها فرق داره اکراین کوبا ونزویلا ژاپن و .....
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
لبنان خودش صاحب داره به ما چه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اونم‌گفت باشه!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اگر غیرت دارید بزنید صافش کنید. بندگان خدا گول این تفاهم نامه و امضاها را خوردن برگشتن سر خونه و زندگیشون.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
خبببببب بعدش
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
توافق اشتباه بود .قبول کنید .
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