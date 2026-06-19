سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران جنایات رژیم صهیونیستی علیه لبنان را به شدت محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، عملیات‌های تجاوزکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف لبنان را که منجر به شهید و مجروح شدن ده‌ها لبنانی و تخریب منازل مردم و زیرساخت‌های این کشور شده است، به شدت محکوم کرد و نسبت به تبعات جدی و فوری تداوم جنگ‌افروزی رژیم اشغالگر و نسل‌کش صهیونیستی بر صلح و امنیت منطقه هشدار داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه، مسئولیت مستقیم آمریکا در این وضعیت را مفروض دانست و با اشاره به بند یک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ که صراحتا توقف جنگ در لبنان را جزء لاینفک توافق خاتمه جنگ در همه جبه‌ها دانسته است، تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران کلیه تدابیر لازم را برای صیانت از منافع، امنیت و حقوق خود و متحدانش اتخاذ می‌کند.

گفتنی است که رژیم اسرائیل از صبح امروز حملات گسترده‌ای را علیه شهرها و روستاها در جنوب لبنان آغاز کرده‌است که باعث شهادت تعدادی از شهروندان غیرنظامی لبنانی در جنوب این کشور شده‌است.