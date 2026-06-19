باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

هدف قرار گرفتن آوارگان لبنانی توسط رژیم صهیونیستی + فیلم

رژیم صهیونیستی به هیچ یک از اصول انسانی پایبند نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - رژیم جنایتکار صهونیستی آوارگان لبنانی را در مسیر بازگشت به روستاها و خانه‌های خود هدف حملات تروریستی قرار می‌دهد و آنها را به شهادت می‌رساند.

مطالب مرتبط
هدف قرار گرفتن آوارگان لبنانی توسط رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

ماموریت نتانیاهو در برهم زدن توافقات منطقه‌ای + فیلم

هدف قرار گرفتن آوارگان لبنانی توسط رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

روایت تحلیلگران غربی از توافق؛ امتیاز برای ایران، یأس برای اسرائیل و عقب‌نشینی برای آمریکا! + فیلم

هدف قرار گرفتن آوارگان لبنانی توسط رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

وقتی قلب اطلاعاتی اسرائیل هدف موشک‌های ایران قرار گرفت + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم
۱۲۳۸

پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
از تهدید تا توافق + فیلم
۷۲۶

از تهدید تا توافق + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
از تهدید تا توافق؛ تقلای ترامپ برای فرار از باتلاق خودساخته + فیلم
۶۷۷

از تهدید تا توافق؛ تقلای ترامپ برای فرار از باتلاق خودساخته + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
روایت محمدمتین ۹ ساله از داغ پدر و برادر + فیلم
۵۵۷

روایت محمدمتین ۹ ساله از داغ پدر و برادر + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
طنین نوای نوجوانان مبارکه اصفهان در برنامه حسینیه معلی + فیلم
۵۳۹

طنین نوای نوجوانان مبارکه اصفهان در برنامه حسینیه معلی + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha