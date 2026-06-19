باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بعد از ظهر جمعه ۲۹ خرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به اظهارا وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل نوشت: «اینها رجزخوانی یا اظهارنظر یک دیوانه و نسلکشِ بی نام و نشان نیست؛ بلکه گفتههای علنی وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل است.»
عراقچی تصریح کرد: مفرقه مرگِ نسلکش که مقر آن در تلآویو قرار دارد، تهدیدی برای تمام بشریت است. این جریان همه انسانها را تهدید میکند و تنها هدفی که دارد، جنگ دائمی و بیپایان است.»
گفتنی است که ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم اسراییل در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرده است با به کار بردن عبارات بسیار تند و تحریکآمیز از جمله «در برابر هر قطره اشک یک مادر اسرائیلی، باید هزار مادر لبنانی عزادار و گریان شوند.» یا «تمام لبنان باید بسوزد!» از مجازات جمعی و وارد کردن رنج گسترده به غیرنظامیان لبنانی سخن میگوید.