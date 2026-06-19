وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ادعا‌های وزیر امنیت داخلی اسرائیل نوشت: «فرقه مرگِ نسل‌کش که مقر آن در تل‌آویو قرار دارد، تهدیدی برای تمام بشریت است.»

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بعد از ظهر جمعه ۲۹ خرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به اظهارا وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل نوشت: «این‌ها رجزخوانی یا اظهارنظر یک دیوانه و نسل‌کشِ بی نام و نشان نیست؛ بلکه گفته‌های علنی وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل است.»

عراقچی تصریح کرد: مفرقه مرگِ نسل‌کش که مقر آن در تل‌آویو قرار دارد، تهدیدی برای تمام بشریت است. این جریان همه انسان‌ها را تهدید می‌کند و تنها هدفی که دارد، جنگ دائمی و بی‌پایان است.»

گفتنی است که ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم اسراییل در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرده است با به کار بردن عبارات بسیار تند و تحریک‌آمیز از جمله «در برابر هر قطره اشک یک مادر اسرائیلی، باید هزار مادر لبنانی عزادار و گریان شوند.» یا «تمام لبنان باید بسوزد!» از مجازات جمعی و وارد کردن رنج گسترده به غیرنظامیان لبنانی سخن می‌گوید.

 

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، رژیم صهیونیستی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۹ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
بند تفاهم نامه تان نقض شد و به لبنان دارد حمله می کند حالا موقع امتحان دادن است چکار می کنید؟
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
حساب رژیم اشغالگر قدس کاملا جداست
بزنید این بی همه چیزها و بی قانونها و جنگلی ها را
۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۴ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
صهیونیست دشمن خدا و دشمن بشریت است پس باید نابود شود
۴
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
نمی‌دونم چرا اصلا دلخوشی از آقایون مذاکره کننده نداریم همش دلشوره داریم خدا بخیر کنه
۲
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
برخی کشورهای عربی جنایتکار شریک جرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار و تروریست ها جنایتکار در لبنان و منطقه هستند
۵
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
با هزار پهپاد به اسرائیل حمله کنید. مردم جنوب لبنان را یاری کنید همچنان که آنها شما را یاری کردند.
۵
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
خب الان با این توئیت جنابعالی کمر دشمن شکست؟! یه تهدیدی،یه تو دهنی چیزی...
۳
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
حرف و عملتون یکی نیست. این حرفا همش کشکه
۲
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
صحبت های ساده لوحانه و بی تاثیر. یخورده محکم حرف بزنید نترسید نمی خورنتون
۲
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اگر فرقه نسل‌کش تل‌آویو تهدیدی برای تمام بشریت است سئوال اینجاست که پس چرا کشورهای عربی و هم کشورهای اسلامی با تل آویو همه جانبه همکاری می کنند.
۲
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
برخی کشورهای عربی جنایتکار شریک جرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار و تروریست ها جنایتکار در لبنان و منطقه هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
همین؟!!! پس اصرارتون برای تفاهم با دشمن چه دلیلی داره؟!
۲
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
شما بی خیال این حرفا باش به میز مذاکره توجه کن
۳
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
بله تکرار فقط مواظب باشید سر این میز دوباره حمله نشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
شما که می دانید
چرا آتش بس و تفاهم با شیطان را امضا کردید
۳
۲۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
ما هم دلخوش به این تفاهم‌نامه نیستیم با یزید مذاکره ندارد و مطمئنا بدعهدی دشمنان از اول تفاهم‌نامه بوده و هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
این تفاهم‌نامه هم مانند توافق هسته ای برجام در سال 1394 می باشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
زبان نداری یک تهدید خشک و خالی کنی؟!!!!
۲
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اربابش و کسی که درستش کرده همین امریکاست که باهاش تفاهم نامه امضا کردین.
۲
۲۳
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