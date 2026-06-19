باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جنبش حزبالله لبنان با صدور بیانیهای تاکید کرد که دشمن صهیونیستی در طول تاریخ خود هیچگاه به هیچیک از توافقهای آتشبس پایبند نبوده و همواره به نقض آنها ادامه داده است.
بر اساس این بیانیه، رژیم صهیونیستی از زمان توافق ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ تا خروجیهای تفاهمات اخیر میان واشنگتن و تهران، به طور مداوم توافقات آتشبس را نقض کرده است. حزبالله تصریح کرد که دشمن با ارتکاب جنایات مختلف و تخریب گسترده زیرساختهای غیرنظامی، به نقض تفاهمات اصرار دارد و در پی ایستادگی نیروهای مقاومت در برابر تلاش صهیونیستها برای پیشروی به سمت تپه «علی الطاهر»، اکنون روستاهای امن و مناطق مسکونی را هدف حملات خود قرار داده است.
در پایان این بیانیه آمده است که نیروهای مقاومت اسلامی برای مقابله با هرگونه تجاوز در کمین دشمن نشسته و با تمام توان از خاک و مردم خود دفاع میکنند؛ به طوری که در درگیریهای اخیر، دهها تن از افسران و نظامیان ارتش اسرائیل کشته و مجروح شدهاند.
منبع: الجزیره