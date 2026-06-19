جنبش حزب‌الله لبنان تاکید کرد که رژیم صهیونیستی از توافق نوامبر ۲۰۲۴ تا تفاهمات واشنگتن-تهران همواره آتش‌بس‌ها را نقض کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جنبش حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که دشمن صهیونیستی در طول تاریخ خود هیچ‌گاه به هیچ‌یک از توافق‌های آتش‌بس پایبند نبوده و همواره به نقض آنها ادامه داده است.

بر اساس این بیانیه، رژیم صهیونیستی از زمان توافق ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ تا خروجی‌های تفاهمات اخیر میان واشنگتن و تهران، به طور مداوم توافقات آتش‌بس را نقض کرده است. حزب‌الله تصریح کرد که دشمن با ارتکاب جنایات مختلف و تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی، به نقض تفاهمات اصرار دارد و در پی ایستادگی نیرو‌های مقاومت در برابر تلاش صهیونیست‌ها برای پیشروی به سمت تپه «علی الطاهر»، اکنون روستا‌های امن و مناطق مسکونی را هدف حملات خود قرار داده است.

در پایان این بیانیه آمده است که نیرو‌های مقاومت اسلامی برای مقابله با هرگونه تجاوز در کمین دشمن نشسته و با تمام توان از خاک و مردم خود دفاع می‌کنند؛ به طوری که در درگیری‌های اخیر، ده‌ها تن از افسران و نظامیان ارتش اسرائیل کشته و مجروح شده‌اند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حزب الله لبنان ، توافق ایران و آمریکا ، حمله به لبنان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۴ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
بارک الله ایرانی این ها فقط می‌خواستند کشتی هاشون را از تنگه هرمز رد کنند و مطمئن باشید دوباره روز از نو روزی از نو و کی برده البته امریکا چون ما فقط بیست میلیون بشکه خارج کردیم و ان ها میلیارد ها دلار از نفت و سرمایه هایشان را
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