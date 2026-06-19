فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت: ماموران مستقر در گمرک چابهار موفق شدند مقدار یک میلیون۴۷۰ کیلو گرم برنج را احتکار کرده بودند، را پلمپ کردند. 

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدرضا اسحاقی گفت:ماموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در گمرک چابهار با همکاری نهاد‌های اطلاعاتی، از احتکار مقدار زیادی برنج توسط سودجویان مطلع و به همراه بازرسان اداره صمت وجهاد کشاورزی به محل شناسایی شده اعزام شدند.

وی افزود:ماموران در این عملیات پس از بررسی‌های لازم مقدار یک میلیون۴۷۰ کیلو گرم برنج را احتکار نموده بودند، پلمپ کردند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان بیان کرد:کارشناسان مربوطه ارزش اقلام احتکاری در این انبار‌ها را دو هزار میلیارد ریال برآورد کرده‌اند که در این خصوص پرونده تشکیل و به مرجع قضایی ارجاع شد.

این مقام ارشد انتظامی در پایان خاطرنشان کرد:پلیس با برهم زنندگان امنیت اقتصادی و محتکران به شدت برخورد خواهد کرد.

منبع فراجا