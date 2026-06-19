بانک مرکزی در پی اختلالات به‌وجودآمده در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات اطلاعیه صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی اعلام کرد: در پی اختلالات به‌وجودآمده در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات به اطلاع هموطنان می‌رساند همانگونه که پیشتر در اطلاعیه شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام شد این اختلال در اثر حمله سایبری به زیرساخت‌ ارتباطی این بانک‌ها ایجاد شده و پس از تلاش‌های کارشناسان فنی، خدمات پایه مبتنی بر کارت در این بانک‌ها، مجددا و با استفاده از روش‌های جایگزین در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

خاطرنشان می‌شود هیچ‌گونه آسیبی به اطلاعات مشتریان نزد این بانک‌ها وارد نشده، تمام اطلاعات در دسترس بوده و هیچ‌گونه دسترسی غیرمجاز به این اطلاعات به‌وجود نیامده است. در این خصوص تاکید می‌شود سامانه‌های حاکمیتی ازقبیل شتاب و شاپرک با ظرفیت کامل در حال فعالیت هستند و هیچ ارتباطی با این اختلالات ندارند.

گفتنی است با هدف رفع نیاز مشتریان بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، تصمیماتی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌های قابل انجام در این بانک‌ها از قبیل انتقال وجه کارتی، پایا و خرید اینترنتی اعمال شده است.

همچنین درخصوص شایعات رسانه‌ای با موضوع ایجاد اختلال در سامانه‌های بانک‌ها برای کنترل بازار ارز و طلا به اطلاع هموطنان می‌رساند این موضوع کذب محض بوده و زاییده توهمات ذهنی برخی افراد است.

در پایان ضمن عذرخواهی از هموطنان عزیز تاکید می‌شود تیم‌های فنی به صورت شبانه‌روزی در تلاش برای برقراری کامل خدمات این بانک‌ها هستند اما با توجه به ابعاد مختلف این حمله سایبری، رفع اختلالات، زمان‌بر بوده و رفع کامل آن نیازمند صبر و شکیبایی هموطنان عزیز می‌باشد.

برچسب ها: بانک مرکزی ، اختلال ، بانک ملی ، شبکه بانکی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۰
در انتظار بررسی: ۸
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۵ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
yjcپست همه رابزارمثل همیشه که میزاشتی من تشکرمیکردم. به گوششون برسونیدچرابه فکرمردم نیستن تواین گرونی قرض داریم مخارج گرونه ما حقوقمون واریزبانک ملی خراب شده میشه هیچ پولی نداریم چندوقت پول ثبت نام مدارس بچه هام راندارم کی جواب میده چراکاری نمیکنن خسته شدیم😔🤕
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۹ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
انگار قرار بر این خواهد بود که یارانه سه دهک پایین درآمدی ۳ برابر شود ولی شرط دارد! باید حداقل ۳ فرزند داشته باشی!! خب، یکی مانند من که حتی ازدواج نکرده چه برسه به اینکه فرزند داشته باشه و در دهک ۳ هم جای گرفته! چرا نباید مشمول یارانه ۳ برابری شود؟! چرا...؟!؟!
۰
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۸ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
چرا پول واریزی از پوز فروشگاهی تاریخ ۲۳ و ۲۴ خرداد واریز نشدن
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۳ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
شرم آوره
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۷ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
چرا رک‌نمیگید گند انتقال کارت سوخت به کارت بانکی و ناکارامدیتون‌این‌فاجعه رو ببار اورد
۰
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
سلام، بانک مرکزی حتی بلد نیست که چگونه دروغ بگویید که خیلی سریع رسوای عام و خاص نگردد،،،اختلالات بانک ها با دستور مستقیم بانک مرکزی به تدریج در مدت زمانی صورت پذیرفت،، اختلالات در حمله سایبری یک جا ودر یک زمان عمل کرده و قابلیت جایگزینی ندارد
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
بانک تجارت فکری به حال سپرده های متمرکز پرسنل داشته باشد معامله کرده‌ایم پای آبروی بانک درمیان است آقایان مدیر
۱۲
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۶ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
برای،اینکه مردم دلار و طلا نخرن بانک ها از،سرویس خارج کزدن
۳
۳۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
خجالت بکشید
۱
۳۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
به هر کسی که باور دارید و می‌پرستید یارانه را واریز کنید 😫🥀
۲
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
تمام این اختلالها زیر سر همتی تا ملت نتونن طلای ارزون بخرن ، طلا که گران بشه اونوقت رفع مشکل میشه
۲
۳۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
کار خو‌د شونه .
۰
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
یکی از اهالی دهک ۳
۲۰:۳۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
چرا هنوز یارانه خرداد ۰۵ 👈🏻 (۱۴۰۵) واریز نشده 🤔🤨😤
۰
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
لطفا بام بخش مهربانی را درست کنید گفتید جلوی حمله هکری را گرفتید چقدر طول میکشه ما پول لازم داریم پولمون تو مهربانی باز نمیشه درستش کنید ...بانک‌ها نباید ضعیف باشند در مقابل حمله دشمن .
۱
۳۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اقایون مسئول چرا واریزی پوز فروشگاهی تا الان واریز نشده
۲
۲۲
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۱۲
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