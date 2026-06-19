رئیس جمهور لبنان با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی در جنوب و شرق این کشور، اعلام کرد این حملات روند آتش‌بس و تلاش‌های صلح را تضعیف می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جوزف عون، رئیس جمهور لبنان می‌گوید که حملات شدید رژیم صهیونیستی در جنوب این کشور و همچنین دره بقاع در شرق، تلاش‌های جاری صلح را به خطر می‌اندازد.

عون در اظهاراتی که توسط خبرگزاری ملی لبنان منتشر شد، گفت: «آنچه امروز در جنوب و دره بقاع شاهد هستیم یعنی گسترش حملات اسرائیل و افزایش کشتار و ویرانی، یک تشدید خطرناک و نکوهیده است.»

وی افزود که این حملات که ده‌ها غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، «تمام تلاش‌های مداوم برای تحکیم آتش‌بس و پایان دادن به جنگ، به ویژه پس از تحولات اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران» را تضعیف می‌کند.

عون افزود: «این امر مانع از تلاش ما برای دستیابی به آتش‌بس جامع در اسرع وقت نخواهد شد و این همان چیزی است که من در دور آینده مذاکرات در واشنگتن به هیئت مذاکره‌کننده لبنان توصیه کرده‌ام.»

صبح امروز خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که حملات هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی به منطقه نبطیه در جنوب لبنان، دست‌کم ۱۶ شهید و چندین زخمی و مفقودی برجای گذاشته است. این خبرگزاری بمباران شبانه را یکی از شدیدترین حملات رژیم به این منطقه توصیف کرد.

 در ادامه، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ادعاکرد که نظامیان اسرائیلی «تا زمانی که لازم باشد» در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهند ماند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: رئیس جمهور لبنان ، رژیم صهیونیستی ، آتش بس
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اسرائیل = سرطان
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