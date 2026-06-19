با مصادیق بد مصرفی برق در بانک‌های شیراز و همچنین زیاده روی در ایجاد نور‌های کاذب و ریسه‌های نوری برخورد قضایی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - دستور معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس برای مدیریت مصرف برق و جمع‌آوری تجهیزات غیرمجاز در شیراز طی هفته‌های جاری نقطه عطفی در کاهش بدمصرف‌ها و زمینه سازی برای عبور از ناترازی‌های برق در شیراز و استان فارس است.

احمد رضا خسروی با تقدیر از همراهی معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس اظهار داشت: در این ارتباط دستورات مهمی در راستای مدیریت مصرف برق و جلوگیری از تبعات سوء ناشی از ناترازی منابع انرژی صادر شده است.

خسروی ادامه داد: این دستورات به ویژه در مورد جمع‌آوری ریسه‌های نوری و مصارف غیرمتعارف برق در صنوف و همچنین استفاده بی‌رویه از سیستم‌های سرمایشی در بانک‌ها و مؤسسات مالی تأکید دارد.

او گفت: در این راستا، مقرر شده است که شرکت توزیع نیروی برق شیراز ابتدا با صدور اخطاریه و تذکرات لازم، واحد‌های صنفی را از تخلفات صورت گرفته مطلع کند. در صورت عدم توجه، با همکاری نیروی انتظامی نسبت به جمع‌آوری تجهیزات غیرمجاز اقدام خواهد شد. همچنین، در صورت تکرار تخلف، برق مشترک متخلف قطع و موضوع به صنف مربوطه منعکس خواهد شد.

خسروی گفت: تعداد بازدید‌های انجام شده برای بازدید مصادیق پرمصرفی ۷۴۳ مشترک و تعداد ریسه و لامپ‌های جمع آوری شده ۳۳۴۳۵ مورد بوده است، همچنین انرژی احصا شده حاصل از جمع آوری در یکماه گذشته بالغ بر ۱۲۵ هزار کیلووات ساعت برآورد شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز همچنین به مشکلات ناشی از ریسه‌های نورانی و مصرف غیرمتعارف برق اشاره کرد و گفت: زیاده‌روی در استفاده از سیستم‌های سرمایشی در شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی، به‌ویژه در فصل تابستان، باعث احساس سرما در مراجعه‌کنندگان و بروز مشکلات جدی برای تأمین برق پایدار کشور می‌شود.

خسروی افزود: تمامی شعبات و ساختمان‌های اداری موظفند تا ضمن استفاده از سیستم‌های سرمایشی در دمای ۲۵ درجه و روشنایی مناسب روز، نسبت به صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی اقدام کنند. در غیر این صورت، عوامل توزیع نیروی برق شیراز موظف به قطع انشعاب شعبه یا ساختمان متخلف خواهند بود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت: این اقدامات به منظور صیانت از حقوق عامه و تأمین آسایش عمومی در شرایط بحرانی تأمین انرژی انجام می‌شود. امید است با همکاری تمامی نهاد‌ها و مردم، شاهد کاهش مشکلات ناشی از کمبود انرژی باشیم.

او همچنین با اشاره به دستور معاون قضایی دادگستری فارس به اهمیت همکاری بین بخشی در این راستا اشاره کرد و گفت: تأمین برق پایدار نیازمند هم‌افزایی تمامی نهاد‌ها و سازمان‌هاست.

خسروی از سازمان‌های دولتی، خصوصی و بانک‌ها و نهاد‌های مدنی خواست تا در راستای مدیریت مصرف انرژی همکاری کنند و به برنامه‌های صرفه‌جویی پیوسته و فعال بپیوندند. با ایجاد یک شبکه همکارانه، می‌توان به نتایج بهتری در کاهش مصرف برق و تأمین انرژی دست یافت.

منبع: شرکت توزیع برق شیراز 

برچسب ها: شرکت توزیع برق شیراز ، لامپ‌های پر مصرف ، پیشگیری از وقوع جرم ، بانک‌ها
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