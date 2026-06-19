معاون مبارزه با موادمخدر ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: هیچ مجوزی برای کشت گیاهان مخدر صادر نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی میرزایی با تاکید بر ضرورت دقت در اظهارنظرهای مرتبط با حوزه موادمخدر، اظهار کرد: افرادی که به تریبونهای عمومی و رسانهها دسترسی دارند باید پیش از بیان هرگونه آمار یا تحلیل، از صحت اطلاعات خود اطمینان حاصل کنند زیرا برخی اظهارات غیرمستند علاوه بر تاثیرگذاری در فضای داخلی، میتواند در مجامع بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران مورد استناد قرار گیرد.
وی با تشریح وضعیت کشت موادمخدر در کشور اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشت، برداشت و نگهداری هرگونه گیاه مخدر ممنوع اعلام شد و این ممنوعیت همچنان پابرجاست، هرگونه کشت غیرقانونی به محض شناسایی توسط دستگاههای مسئول مورد برخورد قرار گرفته و امحاء میشود.
میرزایی افزود: کشت هرگونه گیاه مخدر پایه در کشور ممنوع است و درباره گیاه شاهدانه نیز در حال حاضر هیچ مجوزی صادر نشده است. در همین راستا افرادی که اطلاعاتی درباره کشت غیرقانونی دارند، باید آن را در اختیار مراجع ذیصلاح قرار دهند تا پیگیریهای قانونی انجام شود.
چالش تامین مواد اولیه دارویی پس از تحولات افغانستان
معاون مبارزه با موادمخدر ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به تغییر شرایط تولید موادمخدر در افغانستان گفت: پس از تحولات سیاسی این کشور، الگوی تولید از مواد سنتی به مواد صنعتی و روانگردان تغییر یافته و این موضوع تامین مواد اولیه دارویی را با چالشهایی مواجه کرده است.
وی افزود: در ماههای اخیر چندین تُن ماده مخدر صنعتی از نوع شیشه با منشأ افغانستان کشف شده است، برای جبران کمبود مواد اولیه دارویی، راهکارهایی از جمله استفاده از کشفیات، واردات قانونی و بهرهگیری از گیاه «الیفرا» یا شقایق ایرانی پیشنهاد شده که هنوز در مرحله بررسی قرار دارد و هیچ مجوزی در این زمینه صادر نشده است.
مواد مخدر نوظهور؛ تهدیدی رو به گسترش
میرزایی با اشاره به افزایش تولید مواد صنعتی و روانگردان در جهان اظهار کرد: بیش از هزار نوع ماده مخدر صنعتی و روانگردان جدید در دنیا شناسایی شده است. اگرچه تعداد محدودی از این مواد وارد کشور شدهاند، اما همین میزان نیز نیازمند مراقبت و اقدامات پیشگیرانه جدی است.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از این مواد بر پایه شیشه یا آیس تولید میشوند و قاچاقچیان برای افزایش جذابیت و فروش، شکل ظاهری و نام آنها را تغییر میدهند، در حالی که ماهیت و خطرات آنها همچنان پابرجاست.
نقش رسانهها و خانوادهها در پیشگیری
معاون مبارزه با موادمخدر ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به تجربه موفق اطلاعرسانی درباره مضرات شیشه گفت: آگاهیبخشی رسانهای و آموزش عمومی نقش مهمی در جلوگیری از گسترش مصرف موادمخدر دارد و این روند باید با قدرت بیشتری ادامه یابد.
وی تاکید کرد: مقابله با موادمخدر صرفاً وظیفه دستگاههای انتظامی نیست و نیازمند مشارکت خانوادهها، رسانهها، نهادهای آموزشی و دستگاههای فرهنگی است.
میرزایی خانواده را نخستین و مهمترین سنگر پیشگیری از اعتیاد دانست و افزود: خانوادهها باید مهارتهای ارتباطی، شیوه گفتوگو با نوجوانان و روشهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را فرا گیرند. همافزایی خانوادهها، رسانهها و نهادهای آموزشی میتواند نقش موثری در کاهش گرایش جوانان به موادمخدر و تامین سلامت اجتماعی نسل آینده داشته باشد.
منبع: ستاد مبارزه با مواد مخدر