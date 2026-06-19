مشاور وزیر صمت گفت: حدود ۹۰ درصد ظرفیت جهانی فرآوری عناصر نادر خاکی و بیش از ۹۰ درصد تولید آهن‌ربا‌های پیشرفته این عناصر متمرکز شده است.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ سید عباس حسینی مشاور وزیر صمت  اظهار داشت: سران کشورهای گروه هفت (G7) تصمیم گرفتند برای نخستین بار یک سازوکار مشترک در خصوص مواد معدنی حیاتی ایجاد کنند؛ یعنی تا سال ۲۰۳۰ وابستگی خود به هر تأمین‌کننده غیرعضو گروه هفت در زمینه عناصرخاکی کمیاب و آهن‌رباهای دائمی را به کمتر از ۶۰ درصد کاهش دهد. این اقدام با پاسخ امروز چین روبرو شد و در بیانیه ای آن ‌را تضعیف نظام تجاری جهانی خواند.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد ظرفیت جهانی فرآوری عناصر_نادر_خاکی و بیش از ۹۰ درصد تولید آهن‌رباهای پیشرفته این عناصر در چین متمرکز شده است. چنین اعدادی به خوبی نشان می‌دهد که با موضوع بسیار مهمی فراتر از معدن روبرو هستیم؛ مسئله به امنیت اقتصادی کشورها گره خورده است.

او بیان کرد: برای درک اهمیت ماجرا کافی است بدانیم عناصر نادر خاکی در قلب بسیاری از فناوری‌های پیشرفته قرار دارند. خودروهای برقی، توربین‌های بادی، تجهیزات مخابراتی، سامانه‌های دفاعی، رباتیک و حتی زیرساخت‌های مورد نیاز هوش مصنوعی بدون این عناصر قابل تصور نیستند. به همین دلیل رقابت بر سر دسترسی به آنها به تدریج جای خود را در کنار رقابت‌های انرژی، فناوری و تجارت جهانی باز کرده است.

او بیان کرد: ایران نیز در نقطه‌ای ایستاده که باید این تحولات را با دقت دنبال کند. پرسش اصلی فقط این نیست که چه ذخایری در اختیار داریم؛ پرسش مهم‌تر آن است که این ذخایر در اقتصاد آینده جهان چه جایگاهی خواهند داشت.

 

 

برچسب ها: وزارت صمت ، تولید
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