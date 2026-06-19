مصرف برخی از غذا‌ها و نوشیدنی‌ها در فصل تابستان توصیه می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مرادی، پزشک و متخصص طب سنتی در برنامه تلویزیونی به معرفی برخی از نوشیدنی‌ها و غذاهای تابستانه مانند ماش، آب زرشک، آش رقیق و... پرداخت که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: طب سنتی ، طب ایرانی ، طب اسلامی
خبرهای مرتبط
خط قرمز‌های طب سنتی از سوسیس تا پفک + فیلم
غذا‌های مناسب برای فصل تابستان + فیلم
نوشیدن آب در چه شرایطی ضرر دارد؟ + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مدرسه «نمونه دولتی» در مقطع متوسطه اول نداریم
درگذشت تنها فضانورد افغانستان، عبدالاحد مومند
مفیدترین آجیل‌ها برای غده تیروئید
کشف راهی برای کاهش علائم افسردگی و اضطراب در بزرگسالان مسن
تمدید مهلت ثبت‌نام مدرسه تابستانی معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران
کمیسیون برنامه‌های درسی و تربیتی با طرح «هر دانش آموز یک مهارت» موافقت کرد
بازگشت شارپ به عرصه رقابت با گوشی با مشخصات عالی
یک کشف نجومی شگفت‌انگیز: سیاره‌ای که در عرض چند ساعت گرم و سرد می‌شود
ضرورت غربالگری تغذیه کودکان در شرایط بحران + فیلم
فعالیت مراکز اهدای خون تهران در تاسوعا و عاشورای حسینی
آخرین اخبار
بررسی خواص روغن هندوانه در طب سنتی + فیلم
هوش مصنوعی در علوم انسانی با دوره‌های کوتاه‌مدت آغاز می‌شود
گامی مهم در پیشگیری از سکته مغزی + فیلم
ضرورت غربالگری تغذیه کودکان در شرایط بحران + فیلم
مدرسه «نمونه دولتی» در مقطع متوسطه اول نداریم
تمدید مهلت ثبت‌نام مدرسه تابستانی معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران
فعالیت مراکز اهدای خون تهران در تاسوعا و عاشورای حسینی
حمایت بیمه‌ای از بیماران مزمن و صعب‌العلاج در اولویت قرار دارد
کشف راهی برای کاهش علائم افسردگی و اضطراب در بزرگسالان مسن
درگذشت تنها فضانورد افغانستان، عبدالاحد مومند
بازگشت شارپ به عرصه رقابت با گوشی با مشخصات عالی
مفیدترین آجیل‌ها برای غده تیروئید
یک کشف نجومی شگفت‌انگیز: سیاره‌ای که در عرض چند ساعت گرم و سرد می‌شود
کمیسیون برنامه‌های درسی و تربیتی با طرح «هر دانش آموز یک مهارت» موافقت کرد
آنر از جدیدترین ساعت هوشمند خود رونمایی کرد
ورود آب به گوش چگونه بر سلامت آن تأثیر می‌گذارد؟
ضرورت ارتقای آموزش‌های مواجهه با بیماران ترومایی در حوادث + فیلم
ثبت ۸۰ شکایت از دریافت غیرقانونی وجه در مدارس/ برخورد با متخلفان در دستور کار وزارت آموزش و پرورش
ثبت‌نام ۴۳۹ هزار دانش‌آموز کلاس اولی/ آموزش تلویزیونی ابتدایی از دی ماه آغاز می‌شود
سقف شهریه مدارس سمپاد ۷۰ میلیون تومان است