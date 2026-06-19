چهار سابریست ایران در نخستین روز رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی آسیا با شکست برابر حریفان خود از دور مسابقات کنار رفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهار سابریست ایران که در روز نخست رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا به مرحله حذفی راه یافته بودند با شکست برابر حریفان خود حذف شدند.

علی پاکدامن که در مرحله مقدماتی با نمایندگانی از سنگاپور، فیلیپین، هند، ازبکستان و هنگ‌کنگ هم‌گروه بود با پیروزی برابر همه آن‌ها از این مرحله صعود کرد. پاکدامن در اولین دور مرحله حذفی با قرعه استراحت روبه‌رو بود و بدون بازی وارد جدول ۳۲ نفره حذفی شد. در این جدول، پاکدامن نماینده هنگ کنگ را ۱۵ بر ۱۱ شکست داد و وارد جدول ۱۶ نفره شد. او در این جدول با حریفی از کره جنوبی دیدار کرد و با متحمل شدن شکست ۱۳ به ۱۵ از دور رقابت‌ها کنار رفت. پاکدامن در جدول ۱۶ نفر به کار خود پایان داد.

طاها کارگرپور بعد از این که جدول مقدماتی را با ۳ برد و ۳ باخت به پایان رساند در جدول ۴۶ نفره حذفی برابر نماینده استرالیا ۱۵ بر ۱۰ پیروز شد و به جدول ۳۲ نفره رسید. او در این جدول برابر حریفی از ژاپن ۱۵ به ۹ باخت و حذف شد.

اما فتوحی بعد از این که جدول مقدماتی را با ۴ برد و ۲ باخت به پایان رساند، در جدول ۶۴ نفره حذفی برابر نماینده کویت ۱۵ به ۱۴ باخت و حذف شد. 

زاهدی هم در این جدول نتیجه رقابت با نماینده ژاپن را ۱۵ به ۹ واگذار کرد و حذف شد. او جدول مقدماتی را با ۲ برد و ۴ باخت تمام کرده بود.

هم‌چنین زهرا کارگر به عنوان تنها نماینده ایران در اسلحه فلوره زنان به مصاف حریفانش رفت. او که در جدول مقدماتی با حریفانی از قزاقستان، فیلیپین، کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ و استرالیا هم‌گروه بود، در مرحله جدول اولیه با شکست مقابل رقیبان از صعود به مرحله حذفی بازماند.

این مسابقات از امروز جمعه به میزبانی دهلی هند آغار شد و تیم ایران در دو بخش مردان و زنان به مصاف حریفان رفت.

برچسب ها: سابریست ، شمشیر بازی
خبرهای مرتبط
سقوط ۷ پله‌ای ایران در رنکینگ جهانی شمشیربازی/ پاکدامن در رده ۵۷
حذف تیم ملی شمشیربازی در ایتالیا
زهرا کارگر: چو ایران نباشد تن من مباد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نبرد جذاب هلند و سوئد برای صدرنشینی
اولین اقدام نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال برای فصل جدید
آلمان - ساحل عاج؛ تقابل ژرمن‌ها با فیل‌ها در تورنتو
رحمان رضایی: فیفا باید موضع شفاف‌تری در مورد حمایت از ایران می‌گرفت
هلند ۵ - ۱ سوئد/ رونمایی از ورژن ویرانگر لاله های نارنجی + فیلم
نبی: انتظار داریم پروتکل های فیفا در جام جهانی به صورت کامل اجرا شود
زمان نقل و انتقالات تابستانی لیگ برتر فوتبال مشخص شد
جمع‌بندی نهایی در استقلال؛ مربی ترک در راه کادر فنی
تیم ملی کومیته مردان فینالیست شد/۴ طلا در انتظار کاراته ایران
لیست سفید بازیکنان مازاد استقلال
آخرین اخبار
جدال اکوادور و کوراسائو برای کسب نخستین برد
تیم ملی به لس‌آنجلس رفت
از تصمیم فدراسیون فوتبال برای شکایت از آمریکا تا درخشش رزمی‌کاران کشورمان در ترکیه + فیلم
هلند ۵ - ۱ سوئد/ رونمایی از ورژن ویرانگر لاله های نارنجی + فیلم
نبی: انتظار داریم پروتکل های فیفا در جام جهانی به صورت کامل اجرا شود
جمع‌بندی نهایی در استقلال؛ مربی ترک در راه کادر فنی
بختیاری آخرین تکواندوکار مسافر ناگویا شد
لیست سفید بازیکنان مازاد استقلال
رضایی به اردوی تیم ملی تکواندو دعوت شد
اولین اقدام نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال برای فصل جدید
آلمان - ساحل عاج؛ تقابل ژرمن‌ها با فیل‌ها در تورنتو
نبرد جذاب هلند و سوئد برای صدرنشینی
رحمان رضایی: فیفا باید موضع شفاف‌تری در مورد حمایت از ایران می‌گرفت
زمان نقل و انتقالات تابستانی لیگ برتر فوتبال مشخص شد
خارجی‌های لیگ برتر نصف شدند
تأکید وزارت ورزش بر عبور از برنامه‌های نمایشی در حوزه جوانان
نخستین اعزام تاریخی دختران ایران به رقابت‌های رسمی ژیمناستیک هنری آسیا
بصارت‌دار: اردوی اردبیل، گام مهمی در مسیر بازی‌های آسیایی است
ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا؛ مدال برنز بر گردن احمدکهنی
تیم ملی کومیته مردان فینالیست شد/۴ طلا در انتظار کاراته ایران
لیست اعزامی تیم ملی فوتسال بانوان به مسابقات کافا مشخص شد
پایان آماده‌سازی ملی‌پوشان فوتسال بانوان برای مسابقات کافا
تصمیم نهایی در مورد لیگ برتر اعلام شد
کاراته قهرمانی آسیا؛ کومیته تیمی بانوان ایران فینالیست شد/ کسب سهمیه جهانی
برنامه ریزی جامعه ورزش برای حضور منسجم در مراسم تشییع قائد امت
کاپ نایب‌ قهرمانی ۲۰۱۴ جهان به ایران برمی‌گردد
هشدار رسانه‌های بلژیکی درباره ضعف دفاعی پیش از بازی با ایران
پیاتزا: مشکل از پاسور نیست، تمام تیم باید بهتر شود
مونتلا:فوتبال به این سادگی نیست
پرسپولیس از امارات بازیکن می‌گیرد