باشگاه خبرنگاران جوان - چهار سابریست ایران که در روز نخست رقابتهای قهرمانی بزرگسالان آسیا به مرحله حذفی راه یافته بودند با شکست برابر حریفان خود حذف شدند.
علی پاکدامن که در مرحله مقدماتی با نمایندگانی از سنگاپور، فیلیپین، هند، ازبکستان و هنگکنگ همگروه بود با پیروزی برابر همه آنها از این مرحله صعود کرد. پاکدامن در اولین دور مرحله حذفی با قرعه استراحت روبهرو بود و بدون بازی وارد جدول ۳۲ نفره حذفی شد. در این جدول، پاکدامن نماینده هنگ کنگ را ۱۵ بر ۱۱ شکست داد و وارد جدول ۱۶ نفره شد. او در این جدول با حریفی از کره جنوبی دیدار کرد و با متحمل شدن شکست ۱۳ به ۱۵ از دور رقابتها کنار رفت. پاکدامن در جدول ۱۶ نفر به کار خود پایان داد.
طاها کارگرپور بعد از این که جدول مقدماتی را با ۳ برد و ۳ باخت به پایان رساند در جدول ۴۶ نفره حذفی برابر نماینده استرالیا ۱۵ بر ۱۰ پیروز شد و به جدول ۳۲ نفره رسید. او در این جدول برابر حریفی از ژاپن ۱۵ به ۹ باخت و حذف شد.
اما فتوحی بعد از این که جدول مقدماتی را با ۴ برد و ۲ باخت به پایان رساند، در جدول ۶۴ نفره حذفی برابر نماینده کویت ۱۵ به ۱۴ باخت و حذف شد.
زاهدی هم در این جدول نتیجه رقابت با نماینده ژاپن را ۱۵ به ۹ واگذار کرد و حذف شد. او جدول مقدماتی را با ۲ برد و ۴ باخت تمام کرده بود.
همچنین زهرا کارگر به عنوان تنها نماینده ایران در اسلحه فلوره زنان به مصاف حریفانش رفت. او که در جدول مقدماتی با حریفانی از قزاقستان، فیلیپین، کرهجنوبی، هنگکنگ و استرالیا همگروه بود، در مرحله جدول اولیه با شکست مقابل رقیبان از صعود به مرحله حذفی بازماند.
این مسابقات از امروز جمعه به میزبانی دهلی هند آغار شد و تیم ایران در دو بخش مردان و زنان به مصاف حریفان رفت.