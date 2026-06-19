باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - اصحابی گفت: به لحاظ دمایی نیز امروز و فردا از روز‌های گرم استان خواهد بود و انتظار می‌رود بیشینه دمای هوا در برخی مناطق به حدود ۴۰ درجه سانتی‌گراد برسد.

وی افزود: از عصر و شب یکشنبه، با تغییر جهت جریانات جوی، افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید و بارش‌های پراکنده به‌ویژه در مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی استان رخ خواهد داد. هرچند این بارش‌ها از نظر مقدار چندان قابل توجه و مؤثر نخواهند بود، اما زمینه کاهش دمای هوا را فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: بر این اساس، از روز دوشنبه هفته آینده کاهش نسبی دما در سطح استان مورد انتظار است. همچنین افزایش ابر و وقوع بارش‌های پراکنده، به‌خصوص در ساعات عصر و شب و در مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی، دور از انتظار نخواهد بود.