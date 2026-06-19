باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ایجاد هاب‌های لجستیک میان ایران و قزاقستان مورد توجه قرار گرفته است، گفت: اتصال ریلی از چین و قزاقستان به ایران و از ایران به ترکیه، کشورهای قفقاز و همچنین افغانستان، می‌تواند مسیرهای ترانزیتی منطقه را تقویت کند.

وی افزود: افغانستان نیز می‌تواند به عنوان کشور واسط در این زنجیره حمل‌ونقلی میان قزاقستان و ایران ایفای نقش کرده و زمینه اتصال گسترده‌تر به آب‌های آزاد را فراهم کند.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و ایجاد هاب‌های منطقه‌ای میان کشورهای درگیر در این مسیر، از محورهای مهم همکاری‌های حمل‌ونقلی به شمار می‌رود.