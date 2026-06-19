یک وزیر صهیونیستی مدعی شد که این رژیم دیر یا زود با سوریه درگیر خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «عميحای شیکلی»، وزیر امور یهودیان خارج از رژیم تروریستی اسرائيل، تهدید کرد که این رژیم تروریستی دیر یا زود جنگی را علیه سوریه آغاز خواهد کرد.
شیکلی در گفتوگو با رادیو صهیونیستی «۱۰۳FM» (وابسته به روزنامه معاریو)، نسبت به ماهیت ائتلاف سوریه و ترکیه و تمایل دولت ابومحمد الجولانی، رئیس خود خوانده سوریه و سرکرده تروریستهای تحریرالشام برای حرکت در مدار ترکیه ابراز نگرانی کرد؛ کشوری که به گفته او یک رقیب استراتژیک برای رژیم تروریستی اسرائیل در منطقه به شمار میرود.
این اظهارات شیکلی، که عضو حزب حاکم «لیکود» به ریاست بنیامین نتانیاهو است، تنها چند ساعت پس از آن مطرح شد که ایران و آمریکا تفاهمنامهای را برای پایان دادن به جنگ در تمامی جبههها، از جمله لبنان، امضا کردند.
در همین رابطه، «سعید جوده»، تحلیلگر مسائل سیاسی، معتقد است که رژیم تروریستی اسرائیل از آنچه «نفوذ و گسترش نقش ترکیه در مفاصل تصمیمگیری سوریه» میداند، به شدت هراسان است. به گفته او، این نفوذ نتیجه حمایت ترکیه از شورشیان سوریه، سرپرستی سرکردگان آن و رساندن آنها به قدرت در سوریه است؛ موضوعی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا نیز پیشتر به آن اشاره و ادعا کرده بود که او در کنار اردوغان، به حاکمیت سرکرده تحریرالشام در دمشق کمک کرده است.
این وزیر صهیونیست درحالی ادعای درگیری با سوریه را مطرح میکند که پیش از این ترامپ مدعی شده بود که به نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل پیشنهاد کرده است که آنها لبنان را رها کنند تا الجولانی و تروریستهای حاکم بر سوریه برای مبارزه با حزبالله وارد عمل شوند.
منبع: آر تی