\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631\u0627\u062a \u0627\u0642\u0644\u06cc\u0645\u06cc \u0641\u0642\u0637 \u06cc\u06a9 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0646\u06cc\u0633\u062a \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u0648\u0627\u0642\u0639\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0631\u0648\u0632\u0645\u0631\u0647\u200c \u0645\u0627 \u0631\u0627 \u062a\u0647\u062f\u06cc\u062f \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f. \u0633\u06cc\u0644\u0627\u0628\u200c\u0647\u0627\u060c \u062e\u0634\u06a9\u0633\u0627\u0644\u06cc\u200c\u0647\u0627\u060c \u0645\u0648\u062c\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0631\u0645\u0627 \u0648 \u062d\u0648\u0627\u062f\u062b \u0634\u062f\u06cc\u062f \u062c\u0648\u06cc\u060c \u0647\u0645\u06af\u06cc \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647\u200c \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631\u0627\u062a\u200c\u0627\u0646\u062f.\n