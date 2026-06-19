باشگاه خبرنگاران جوان - در همین راستا استاندار کرمانشاه، امرروز جمعه پس از برگزاری ستاد اربعین برای بررسی روند اجرای پروژه‌های زیرساختی، از بخش‌های مختلف پایانه مرزی سومار بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت طرح‌های عمرانی و خدماتی قرار گرفت.

در این بازدید، آخرین وضعیت مسیر‌های دسترسی، محوطه صفر مرزی، گیت‌های گذرنامه، سایبان‌ها، زیرساخت‌های آب، برق، مخابرات، انرژی و سایر بخش‌های خدمات‌رسان مورد بررسی قرار گرفت و استاندار بر تسریع در تکمیل پروژه‌ها و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر تسریع اجرای طرح‌های زیرساختی و اهمیت راه‌اندازی سومار به عنوان دومین مرز اربعینی کرمانشاه، گفت: این اقدام ظرفیت جدیدی برای خدمت‌رسانی به زائران ایجاد می‌کند و باید همه دستگاه‌های اجرایی با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش شبانه‌روزی، زیرساخت‌های این پایانه را در موعد مقرر تکمیل کنند.

منوچهر حبیبی راه‌اندازی این مرز را گامی مهم در توسعه غرب استان دانست و افزود: فعال شدن سومار در ایام اربعین، علاوه بر ایجاد مسیری جدید و نزدیک برای زائران، می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، توسعه خدمات عمومی، ارتقای زیرساخت‌ها و افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان گیلانغرب و مناطق مرزی باشد

مرز سومار که با پیگیری مسوولان استان به عنوان دومین مرز اربعینی کرمانشاه در سامانه ثبت‌نام زائران اربعین قرار گرفته است، قرار است در کنار مرز بین‌المللی خسروی بخشی از تردد زائران را بر عهده بگیرد؛ اقدامی که علاوه بر توزیع بار ترافیکی، افق تازه‌ای برای توسعه اقتصادی و زیرساختی غرب کرمانشاه ترسیم می‌کند.