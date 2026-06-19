باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کمتر از یک ساعت پس از اجرایی شدن آتشبس در لبنان، دستکم چهار حمله هوایی قابل توجه در جنوب این کشور رخ داده است؛ یک حمله در شهر نبطیه، دو حمله در کفر تبنیت و یک حمله دیگر در کفرصیر.
رسانههای محلی میگویند که این وضعیت چندان شبیه آتشبس به نظر نمیرسد. بلکه نوعی حس تکرار وقایع گذشته را تداعی میکند.
در همین حال، سخنگوی ارتش صهیونیستی اعلام کرده که نیروهای این کشور همچنان «برای پاسخ به تهدیدها در جنوب لبنان آزادی عملیاتی» دارند.
پیش از این، منابع اعلام کرده بودند که آتشبس لبنان از حدود ساعت ۴ عصر به وقت محلی اجرایی خواهد شد.
رسانههای لبنانی میگویند که ارتش صهیونیستی بامداد امروز یکی از مرگبارترین حملات خود علیه لبنان را انجام داده و دست کم ۱۸ نفر در پی این حملات به شهادت رسیدهاند.
در همین حال، مذاکرات بین ایران و آمریکا که قرار بود روز جمعه در سوئیس آغاز شود، به تعویق افتاد و کاخ سفید مسائل لجستیکی را دلیل لغو سفر جیدی ونس، معاون ترامپ به ژنو دانست. اما مقامات به آسوشیتدپرس و سایر رسانهها گفتند که ایران به دلیل حملات جاری علیه لبنان، مذاکرات را به حالت تعلیق درآورده است.
منبع: الجزیره