در خصوص امتحانات غیرنهایی، مدارس با توجه به دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی مرکز ارزشیابی آموزش و پرورش، برنامه‌ریزی لازم را انجام داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - در پی پرسش‌های مکرر دانش‌آموزان و والدین درباره نحوه برگزاری امتحانات «غیرنهایی» پایه‌های یازدهم و دوازدهم، دبیرخانه مرکز ارزشیابی وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد که سازوکار پیگیری این امتحانات از طریق مدارس خواهد بود.

در همین راستا، سید مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره امتحانات داخلی مدارس که جزو امتحانات نهایی محسوب نمی‌شوند، گفت: بخشنامه مربوط به این امتحانات، سازوکار اجرایی و نحوه برگزاری آن‌ها را مشخص کرده است.

وی افزود: بر این اساس، دانش‌آموزان و اولیای گرامی باید برای اطلاع از جزئیات مربوط به حضوری یا غیرحضوری بودن، زمان‌بندی دقیق و چگونگی برگزاری این امتحانات، به واحد آموزشی مدرسه خود مراجعه و از طریق مدرسه پیگیری کنند.

آذرکیش با اشاره به تفاوت امتحانات نهایی و غیرنهایی ادامه داد: امتحانات نهایی تکلیفشان روشن است و در چارچوب برنامه‌های اعلامی کشوری برگزار می‌شوند؛ اما در خصوص امتحانات غیرنهایی، مدارس با توجه به دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی مرکز ارزشیابی، برنامه‌ریزی لازم را انجام داده و اطلاع‌رسانی به دانش‌آموزان صورت گرفته است.

معاون آموزش متوسطه تاکید کرد: مرکز ارزشیابی مرجع اصلی اعلام بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها است، اما رویه‌های اجرایی و جزئیات مربوط به هر مدرسه باید از طریق همان واحد آموزشی پیگیری شود تا از بروز هرگونه سوءتفاهم و اتلاف وقت جلوگیری گردد.

وی همچنین گفت: روال برگزاری امتحانات داخلی مدارس پیش از این نیز توسط خود مدارس تعیین و اعلام می‌شد و این رویه امسال نیز با قوت ادامه دارد؛ بنابراین توصیه اکید ما این است که دانش‌آموزان برای دریافت اطلاعات دقیق و به‌روز حتماً با مدرسه خود در ارتباط باشند.

همچنین خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش این موضوع را پیگیری کرد، اما پاسخی دریافت نشد.

برچسب ها: امتحانات داخلی ، امتحانات پایان ترم
خبرهای مرتبط
تعویق زمان برگزاری مرحله اول المپیاد‌های علمی کشور
جزئیات برگزاری امتحانات مجازی در شبکه شاد
امتحانات نهایی دانش آموزان مطابق برنامه اعلامی در دی ماه برگزار خواهد شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مهلت ثبت‌نام پذیرش کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۵ تمدید شد
آمادگی پوشش درمانی مراسم وداع با رهبر شهید/ جانمایی راه‌اندازی بیمارستان‌های موقت در مصلی
آمپول‌های لاغری معجزه نمی‌کنند/ کاهش وزن؛ فقط زیر نظر پزشک و متخصص تغذیه
افتتاح نخستین واحد سیار غربالگری سرطان پستان در تهران
ارتقای مهارت‌های شغلی دانشجویان از طریق مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی
آخرین اخبار
افتتاح نخستین واحد سیار غربالگری سرطان پستان در تهران
آمادگی پوشش درمانی مراسم وداع با رهبر شهید/ جانمایی راه‌اندازی بیمارستان‌های موقت در مصلی
آمپول‌های لاغری معجزه نمی‌کنند/ کاهش وزن؛ فقط زیر نظر پزشک و متخصص تغذیه
مهلت ثبت‌نام پذیرش کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۵ تمدید شد
ارتقای مهارت‌های شغلی دانشجویان از طریق مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی
بیماران دارای فشار خون در شرایط بحران از مصرف غذاهای شور و چرب پرهیز کنند + فیلم
تمدید قراردادهای دستیار هوش مصنوعی از ۱۵ تیر آغاز می‌شود
سه الگوی خواب مرتبط با علائم پیری زودرس مغز
ویژگی‌هایی که آیفون ۱۸ پرو و ​​پرومکس را گران کرده است
ثبت‌نام دانش‌آموزان هفتمی در مدارس نمونه‌دولتی بر اساس محدوده جغرافیایی
کشف یک پدیده مرموز در خورشید
فقط یک نوع شکلات برای سلامتی شما مفید است
ابداع غشا‌های کامپوزیتی برای تصفیه آب با استفاده از میدان‌های مغناطیسی
میزان سوختگی در ایران ۱۳ برابر کشورهای پیشرفته است
احیای دفاتر جهاد دانشگاهی در چهار دانشکده دانشگاه تهران با هدف جذب استعداد‌های دانشجویی
کارشناسان: راه‌اندازی مجدد هفتگی گوشی، عملکرد و امنیت را افزایش می‌دهد
کشف ابرهای نمکی در جو یک سیاره فراخورشیدی بزرگ برای اولین بار
نسخه جدید برای قیمت‌گذاری داروهای بدون نسخه
فواید تغذیه‌ای زردآلو و خطرات مصرف بیش از حد آن
امتحانات غیرنهایی مدارس با دستورالعمل‌های مرکز ارزشیابی اطلاع‌رسانی می‌شود