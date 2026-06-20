باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - در پی پرسشهای مکرر دانشآموزان و والدین درباره نحوه برگزاری امتحانات «غیرنهایی» پایههای یازدهم و دوازدهم، دبیرخانه مرکز ارزشیابی وزارت آموزشوپرورش اعلام کرد که سازوکار پیگیری این امتحانات از طریق مدارس خواهد بود.
در همین راستا، سید مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره امتحانات داخلی مدارس که جزو امتحانات نهایی محسوب نمیشوند، گفت: بخشنامه مربوط به این امتحانات، سازوکار اجرایی و نحوه برگزاری آنها را مشخص کرده است.
وی افزود: بر این اساس، دانشآموزان و اولیای گرامی باید برای اطلاع از جزئیات مربوط به حضوری یا غیرحضوری بودن، زمانبندی دقیق و چگونگی برگزاری این امتحانات، به واحد آموزشی مدرسه خود مراجعه و از طریق مدرسه پیگیری کنند.
آذرکیش با اشاره به تفاوت امتحانات نهایی و غیرنهایی ادامه داد: امتحانات نهایی تکلیفشان روشن است و در چارچوب برنامههای اعلامی کشوری برگزار میشوند؛ اما در خصوص امتحانات غیرنهایی، مدارس با توجه به دستورالعملهای ابلاغی از سوی مرکز ارزشیابی، برنامهریزی لازم را انجام داده و اطلاعرسانی به دانشآموزان صورت گرفته است.
معاون آموزش متوسطه تاکید کرد: مرکز ارزشیابی مرجع اصلی اعلام بخشنامهها و دستورالعملها است، اما رویههای اجرایی و جزئیات مربوط به هر مدرسه باید از طریق همان واحد آموزشی پیگیری شود تا از بروز هرگونه سوءتفاهم و اتلاف وقت جلوگیری گردد.
وی همچنین گفت: روال برگزاری امتحانات داخلی مدارس پیش از این نیز توسط خود مدارس تعیین و اعلام میشد و این رویه امسال نیز با قوت ادامه دارد؛ بنابراین توصیه اکید ما این است که دانشآموزان برای دریافت اطلاعات دقیق و بهروز حتماً با مدرسه خود در ارتباط باشند.
همچنین خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش این موضوع را پیگیری کرد، اما پاسخی دریافت نشد.