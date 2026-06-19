باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، خاطرنشان کرد طبق بند ۸ این سند، مذاکره درباره موضوع هسته‌ای در بازه زمانی ۶۰ روزه انجام می‌شود و البته این امر مستلزم تحقق پیش‌زمینه‌های شروع مذاکرات وفق بند ۱۳ خواهد بود.

بقایی همچنین یادآوری کرد وفق بند ۹ یادداشت تفاهم مزبور، در طول دوره ۶۰ روزه، وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای ایران حفظ خواهد شد و بر این اساس، بازرسی از تأسیساتی مانند بوشهر که تاکنون انجام می‌شد، ادامه می‌یابد، اما بازرسی از تأسیساتی که دسترسی آژانس به آنها به‌دلیل حملات نظامی مجرمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی متوقف گردید، منوط به روند مذاکرات و نتیجه آن خواهد بود.