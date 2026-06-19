سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، اخبار منتشره در برخی رسانه‌ها مبنی بر دعوت جمهوری اسلامی ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، خاطرنشان کرد طبق بند ۸ این سند، مذاکره درباره موضوع هسته‌ای در بازه زمانی ۶۰ روزه انجام می‌شود و البته این امر مستلزم تحقق پیش‌زمینه‌های شروع مذاکرات وفق بند ۱۳ خواهد بود.

بقایی همچنین یادآوری کرد وفق بند ۹ یادداشت تفاهم مزبور، در طول دوره ۶۰ روزه، وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای ایران حفظ خواهد شد و بر این اساس، بازرسی از تأسیساتی مانند بوشهر که تاکنون انجام می‌شد، ادامه می‌یابد، اما بازرسی از تأسیساتی که دسترسی آژانس به آنها به‌دلیل حملات نظامی مجرمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی متوقف گردید، منوط به روند مذاکرات و نتیجه آن خواهد بود.

برچسب ها: انرژی هسته‌ای‌ ، تاسیسات هسته ای ایران
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
مرگ بر گروسی خائن و فته گر و قاتل
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