بلومبرگ با مهم خواندن نقش طحنون بن زاید در بازسازی روابط با ایران، فاش کرد که امارات برای محافظت از دستاورد‌های اقتصادی خود، به سمت تنش‌زدایی حرکت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - طحنون بن زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی امارات طی ماه‌های گذشته به عنوان یکی از برجسته‌ترین معماران تحرک دیپلماتیک امارات برای بازسازی کانال‌های ارتباطی با ایران مطرح شده است؛ تحولی که نشان‌دهنده رویکرد واقع‌گرایانه‌تر ابوظبی با هدف کاهش تنش‌ها با تهران است.

به گزارش خبرگزاری «بلومبرگ» به نقل از منابع آگاه، طحنون با بهره‌گیری از شبکه روابط منطقه‌ای و بین‌المللی خود، «نقشی محوری در گشایش کانال‌های تماس مستقیم با رهبری ایران ایفا و هم‌زمان شراکت‌های نزدیک خود را با کشور‌های غربی و متحدان امارات در منطقه حفظ کرده است».

درحالیکه امارات در بمباران ایران و زیرساخت‌ها در جنوب نقش فعال و مستقیم داشته است، یک مقام اماراتی در این باره ادعا کردکه سیاست خارجی این کشور بر پایه حمایت از تلاش‌های آرام‌سازی و پیشگیری از تنش‌آفرینی استوار است. او اشاره کرد که ابوظبی برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار با طرف‌های مختلف همکاری می‌کند و از تلاش‌های بین‌المللی برای محافظت از ملت‌های منطقه در برابر پیامد‌های مناقشات حمایت می‌نماید.

نقش دیپلماتیک طحنون بن زاید در پرونده ایران به سال ۲۰۲۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که او در چارچوب یک مسیر گسترده‌تر برای بازآرایی روابط منطقه‌ای (که شامل نزدیکی با قطر و ترکیه نیز می‌شد)، اولین سفر یک مقام بلندپایه اماراتی به تهران را پس از بیش از یک دهه رقم زد.

به گفته تحلیلگران و گزارش این خبرگزاری، این رویکرد نشان‌دهنده درک ابوظبی از اهمیت ثبات منطقه‌ای برای محافظت از دستاورد‌های اقتصادی‌اش است؛ چرا که امارات طی سال‌های گذشته جایگاه خود را به عنوان یک مرکز جهانی برای سرمایه‌گذاری، امور مالی، فناوری و هوش مصنوعی تثبیت کرده است.

طحنون همچنین به دلیل مدیریت شبکه گسترده‌ای از موسسات سرمایه‌گذاری و صندوق‌های ثروت ملی در ابوظبی شناخته می‌شود؛ امری که او را به شخصیتی کلیدی در گره زدن جاه‌طلبی‌های اقتصادی این منطقه با مدیریت مخاطرات ژئوپلیتیکی پیرامون آن تبدیل کرده است.

منبع: الخلیج آنلاین

برچسب ها: طحنون بن زاید ، امارات و ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۷
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۰ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
نباید فراموش کنیم خیانت همسایه گانمان بخصوص کویت . بحرین و امارات را باید تنبیه بشند به شدت . ما برادر خاین نمیخواهیم حی نشینیم اینطرف و انطرف انها رو برادر خطاب کنیم .
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۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۵ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
امارات غلط میکند
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۵ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
بجای امارات ، عمان را شریک راهبردی ایران قرار دهید امارتی ها جاسوس اسراییل اند
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۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۶ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
باید هر از کاهی یک تیر غیب یجا تو امارات رو بفرسته هوا. اونجا نباید دیگه امن باشه
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۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
عادی سازی روابط با امارات یعنی عاادی سازی روابط با رژیم اسرائیل. ما با همشون پدر کشتگی داریم.
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۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
امارات برای جاسوسی به ایران نزدیک می‌شود
این نقشه اسرائیل است
۱
۲۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
با این عینک میشینه جلوی مقامات ایران؟؟؟؟!!!
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۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
هم عینک می‌زنند وهم با دمپایی و پا لختی حضور بهم می‌رسانند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
باید امنیت از امارات گرفته شود.
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۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
یه نفر اینا به درک بفرسته
۳
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اول باید خسارتهایی که زده را جبران کنند بعد مثل آمریکا متعهد شوند که بار دیگر غلط زیادی نکنند و با رژیم اسرائیل همکاری نکنند
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۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۶ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
این جیمز باند 😂 اون عینک رو از کجا خریده ؟؟😂😂😂
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۳۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
امارات دشمن به مراتب خطرناک تر از اسرائیل هست
۳
۴۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
هزینه باز سازی رو از ایشون بگیرید بعد عادی سازی کنید و به ایشون قول بدید دفعه بعد از این اشتباهات مرتکب بشن باید اسم کشورشون بشه امارات متحده فارسی
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۳۱
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