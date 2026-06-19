باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - طحنون بن زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی امارات طی ماه‌های گذشته به عنوان یکی از برجسته‌ترین معماران تحرک دیپلماتیک امارات برای بازسازی کانال‌های ارتباطی با ایران مطرح شده است؛ تحولی که نشان‌دهنده رویکرد واقع‌گرایانه‌تر ابوظبی با هدف کاهش تنش‌ها با تهران است.

به گزارش خبرگزاری «بلومبرگ» به نقل از منابع آگاه، طحنون با بهره‌گیری از شبکه روابط منطقه‌ای و بین‌المللی خود، «نقشی محوری در گشایش کانال‌های تماس مستقیم با رهبری ایران ایفا و هم‌زمان شراکت‌های نزدیک خود را با کشور‌های غربی و متحدان امارات در منطقه حفظ کرده است».

درحالیکه امارات در بمباران ایران و زیرساخت‌ها در جنوب نقش فعال و مستقیم داشته است، یک مقام اماراتی در این باره ادعا کردکه سیاست خارجی این کشور بر پایه حمایت از تلاش‌های آرام‌سازی و پیشگیری از تنش‌آفرینی استوار است. او اشاره کرد که ابوظبی برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار با طرف‌های مختلف همکاری می‌کند و از تلاش‌های بین‌المللی برای محافظت از ملت‌های منطقه در برابر پیامد‌های مناقشات حمایت می‌نماید.

نقش دیپلماتیک طحنون بن زاید در پرونده ایران به سال ۲۰۲۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که او در چارچوب یک مسیر گسترده‌تر برای بازآرایی روابط منطقه‌ای (که شامل نزدیکی با قطر و ترکیه نیز می‌شد)، اولین سفر یک مقام بلندپایه اماراتی به تهران را پس از بیش از یک دهه رقم زد.

به گفته تحلیلگران و گزارش این خبرگزاری، این رویکرد نشان‌دهنده درک ابوظبی از اهمیت ثبات منطقه‌ای برای محافظت از دستاورد‌های اقتصادی‌اش است؛ چرا که امارات طی سال‌های گذشته جایگاه خود را به عنوان یک مرکز جهانی برای سرمایه‌گذاری، امور مالی، فناوری و هوش مصنوعی تثبیت کرده است.

طحنون همچنین به دلیل مدیریت شبکه گسترده‌ای از موسسات سرمایه‌گذاری و صندوق‌های ثروت ملی در ابوظبی شناخته می‌شود؛ امری که او را به شخصیتی کلیدی در گره زدن جاه‌طلبی‌های اقتصادی این منطقه با مدیریت مخاطرات ژئوپلیتیکی پیرامون آن تبدیل کرده است.

منبع: الخلیج آنلاین