ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی صدور پیام حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص تفاهم‌نامه روسای جمهور ایران و آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد.

متن کامل بیانیه ارتش به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در ایام پیروزی خون بر شمشیر و اهتزاز پرچم عزت حسینی، بار دیگر ثمره مقاومت و صلابت ملت مبعوث شده ایران اسلامی در برابر یزیدیان زمان و جبهه‌ استکبار جهانی در جنگ تحمیلی اخیر متجلی شد.

ایستادگی جانانه‌ مردم ایران و ایثار و فداکاری نیروهای مسلح و دلسوزی دولت مردمی با تدابیر حکیمانه قائد شهید امت و هدایت رهبر عزیز و فرمانده معظم کل قوا در میدان جنگ تحمیلی سوم، دشمن را ناگزیر به احترام به ملت بزرگ ایران ساخت تا مسیر آتش‌بس و تفاهم را در پیش گیرد.

با اتکا به قدرت لایزال الهی،فرهنگ عزت‌طلبی و ظلم‌ناپذیری این ملت سترگ و در پرتو فرماندهی مدبرانه‌ و آینده نگرانه فرماندهی معظم کل قوا، مجاهدت فرزندان ملت در نیروهای مسلح و دیپلماسی متعهدانه مسئولان، حقوق حقه ملت بزرگ و نستوه ایران عزیز و جبهه مقاومت را پاس می داریم و ان‌شاءالله در سایه تقویت همدلی، اتحاد و انسجام ملی، _ به عنوان یکی از مهمترین ارکان موفقیت و پایداری _ شاهد سربلندی روزافزون ملت بزرگ، مقاوم و مقتدر ایران سربلند اسلامی و پیروزی‌ های آتی خواهیم بود.

فرزندان سرافراز ایران و فدائیان ملت در ارتش مقتدر جمهوری اسلامی و سپاه سرافراز پاسداران انقلاب اسلامی، دوشادوش یکدیگر و با هوشیاری تمام و چشمانی بیدار، دست بر ماشه و گوش‌ به فرمان فرماندهی معظم کل قوا، هر روز بر توان رزم خود خواهند افزود و آماده‌اند تا در صورت هرگونه بدعهدی دشمن، از امنیت، عزت و منافع ملت شریف ایران با نثار جان خود،حراست و صیانت کنند.