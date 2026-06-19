ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پی صدور پیام حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا در خصوص تفاهم‌نامه روسای جمهور ایران و آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پی صدور پیام حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا در خصوص تفاهم‌نامه روسای جمهور ایران و آمریکا بیانیه‌ای صادر و تاکید کرد: دست بر ماشه و گوش‌ به فرمان فرماندهی معظم کل قوا، آماده‌ایم تا در صورت هرگونه بدعهدی دشمن، از امنیت، عزت و منافع ملت حراست کنیم.

ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی صدور پیام حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص تفاهم‌نامه روسای جمهور ایران و آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد.

متن کامل بیانیه ارتش به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در ایام پیروزی خون بر شمشیر و اهتزاز پرچم عزت حسینی، بار دیگر ثمره مقاومت و صلابت ملت مبعوث شده ایران اسلامی در برابر یزیدیان زمان و جبهه‌ استکبار جهانی در جنگ تحمیلی اخیر متجلی شد.

ایستادگی جانانه‌ مردم ایران و ایثار و فداکاری نیروهای مسلح و دلسوزی دولت مردمی با تدابیر حکیمانه قائد شهید امت و هدایت رهبر عزیز و فرمانده معظم کل قوا در میدان جنگ تحمیلی سوم، دشمن را ناگزیر به احترام به ملت بزرگ ایران ساخت تا مسیر آتش‌بس و تفاهم را در پیش گیرد.

با اتکا به قدرت لایزال الهی،فرهنگ عزت‌طلبی و ظلم‌ناپذیری این ملت سترگ و در پرتو فرماندهی مدبرانه‌ و آینده نگرانه فرماندهی معظم کل قوا، مجاهدت فرزندان ملت در نیروهای مسلح و دیپلماسی متعهدانه مسئولان، حقوق حقه ملت بزرگ و نستوه ایران عزیز و جبهه مقاومت را پاس می داریم و ان‌شاءالله در سایه تقویت همدلی، اتحاد و انسجام ملی، _ به عنوان یکی از مهمترین ارکان موفقیت و پایداری _ شاهد سربلندی روزافزون ملت بزرگ، مقاوم و مقتدر ایران سربلند اسلامی و پیروزی‌ های آتی خواهیم بود.

فرزندان سرافراز ایران و فدائیان ملت در ارتش مقتدر جمهوری اسلامی و سپاه سرافراز پاسداران انقلاب اسلامی، دوشادوش یکدیگر و با هوشیاری تمام و چشمانی بیدار، دست بر ماشه و گوش‌ به فرمان فرماندهی معظم کل قوا، هر روز بر توان رزم خود خواهند افزود و آماده‌اند تا در صورت هرگونه بدعهدی دشمن، از امنیت، عزت و منافع ملت شریف ایران با نثار جان خود،حراست و صیانت کنند.

برچسب ها: ارتش ایران ، توافق ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۸ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
درودخدابرشیرمردان ارتش انشالا خودتان دست بکار میشوید چون تحت دستوررهبرعزیزید
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
حساب رژیم اشغالگر را از توافق جدا کنند و تا میخورد بزنندش
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
آفرین بر نیروهای مسلح
جهان جهان قدرت است نه ضعف
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
صهیونیست در صدد ضعف مقابل و مبارزه است چون جنگ طلب است
۶
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
م
۲۱:۳۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
سلام باید به نبروهای مسلح رسیده کنند از لحاظ حقوق دستمزد
۸
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
مرتضی
۲۰:۵۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
جناب شیخ نعیم عزیز امیدتون به خدا باشه ایران هم دستش روماشه خشک شده هیچ کاری نمیکنه وای برما وای برما
۱۱
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
ضمن اینکه هنوز خبری از واریز یارانه خرداد ۱۴۰۵ نیست (بانک ملی) آفرین به ارتش جمهوری اسلامی ایران 👏🏻👏🏻 خداوند یگانه به ارتش و سپاه که بسان دو بال توان رزمی ایران هستند بزرگی، پیشرفت روز افزون، پایداری و مانایی همیشگی بدهد ان شاء الله 🤲🏻
۹
۳۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اگه الان اسرائیل شکست ندهیم بعداً باید در خاک و تن به تن با ایادی دشمن دست و پنجه نرم کنیم
۱۰
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
دارن برای یک حمله زمینی گسترده به ایران آماده میشن توافق فریبی بیش نیست
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۹:۰۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
ایران برای له کردن نتانیاهوی سگ هار باید با امریکا مذاکره کنه تا سگ هار رو له کنه از حسادت. او ن داره میسوزه. به نظر من باید این مزاکره انجام بشه تا اون سگ هار از درون بسوزه این بهترین موقیعته برای ایران ما.
۱۴
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اسرائیل را موشک باران کنید مثلا دوهزار تا موشک بزنید بگوییذ یا از خاک لبنان و فلسطین خارج میشوید و یا منتظر دوهزار تا دیگه ای باشید ارتش و سپاه غیور ایران خدا حافظ شما دلوار مردان باشه
۹
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اونا خودشون مسئوول دارن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۶ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
به جای قدرت بازدارندگی که به برکت دولت از بین رفت،بشینبد اونا بزنن،فقط دفاع کنید
۷
۱۶
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