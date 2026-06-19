باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان» با هدف بازنمایی جلوه‌های همدلی مردم، گروه‌های جهادی و دستگاه‌های امدادی در مواجهه با آثار و پیامد‌های جنگ توسط شهرداری منطقه ۱۱ برگزار می‌شود. ۷ محور اصلی این مسابقه شامل امدادرسانی، نیرو‌های مسلح، سازمان‌ها و گروه‌های جهادی، رسانه‌ها، احساسات و عواطف، کودک و خانواده و امید به زندگی است.

آخرین مهلت ارسال اثر به این رویداد تا فردا شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ تمدید شده و هنرمندان، عکاسان خبری و علاقه‌مندان به حوزه عکاسی اجتماعی تنها تا این روز فرصت دارند عکس‌های خود را به همراه نام و نام خانوادگی، شماره تماس و به صورت فایل به شماره تلفن ۰۹۳۹۵۷۲۳۵۵۳ در پیام‌رسان بله ارسال کنند.

براساس این گزارش، این مسابقه به‌صورت تک‌عکس برگزار می‌شود و هر عکاس می‌تواند حداکثر ۱۰ اثر در قالب JPG ارسال کند. شرکت در این رویداد برای عموم آزاد است. دبیری این جشنواره بر عهده علی جورابچی است و هیأت داوران متشکل از حمید فروتن، نقی خوش‌خلق، سید شهاب‌الدین واجدی، حامد جعفرنژاد و عبدالوحید مینا هستند.

گفتنی است به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۲۰۰، ۱۵۰ و ۱۰۰ میلیون ریال به همراه تندیس و دیپلم افتخار اهدا می‌شود. همچنین ۳۰ اثر برتر برای نمایشگاه انتخاب شده و به هر اثر ۱۰ میلیون ریال حق‌التألیف تعلق می‌گیرد. آثار منتخب با رضایت صاحبان به فروش رسیده و عواید آن صرف حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ خواهد شد.