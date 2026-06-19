باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک مقام ارشد آمریکایی به خبرگزاری «رویترز» خبر داد که رژیم تروریستی اسرائیل و حزب‌الله لبنان بر سر «وقف درگیری‌ها» به توافق رسیده‌اند و این توافق از ساعت ۴ بعدازظهر امروز جمعه به وقت محلی به اجرا درآمده است.

این مقام آمریکایی توضیح داد که مذاکره‌کنندگان آمریکایی و قطری با کمک ایران میانجیگری این توافق را بر عهده داشتند و تاکید کرد که آتش‌بس در حال حاضر عملا اجرایی شده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که از بامداد امروز جمعه، جنایات رژیم صهیونیستی علیه منازل مسکونی در چندین شهرک و روستای جنوب لبنان همچنان ادامه داشت که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از غیرنظامیان از جمله کودکان شد.

این تجاوزات علیرغم امضای تفاهم‌نامه‌ای میان واشنگتن و تهران صورت گرفت که بر توقف جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان و تضمین تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور تاکید داشت.

در مقابل، «کانال ۱۳» تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل به نقل از یک مقام صهیونیست، ورود به وضعیت «وقف آتش» را تایید کرد، اما با رویکردی ادعایی مدعی شد: «اگر حزب‌الله حمله نکند، اکنون زمان جنگ برای اسرائیل نیست.»

او افزود که نیرو‌هایاشغالگر ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در جنوب لبنان باقی خواهند ماند. هم‌زمان، ارتش رژیم صهیونیستی تهدید کرد که «تا هر زمان که نیاز باشد» به حملات خود ادامه خواهد داد؛ موضوعی که بار دیگر نشان‌دهنده عدم پایبندی اشغالگران به توافق و زمینه‌چینی برای خلق بهانه‌های جدید جهت انجام تجاوزات در لبنان است.

منبع: المیادین