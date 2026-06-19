رویترز ادعا کرد که آتش‌بس میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله لبنان با میانجیگری آمریکا و قطر و با کمک ایران از ساعت ۴ بعدازظهر جمعه اجرایی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک مقام ارشد آمریکایی به خبرگزاری «رویترز» خبر داد که رژیم تروریستی اسرائیل و حزب‌الله لبنان بر سر «وقف درگیری‌ها» به توافق رسیده‌اند و این توافق از ساعت ۴ بعدازظهر امروز جمعه به وقت محلی به اجرا درآمده است.

این مقام آمریکایی توضیح داد که مذاکره‌کنندگان آمریکایی و قطری با کمک ایران میانجیگری این توافق را بر عهده داشتند و تاکید کرد که آتش‌بس در حال حاضر عملا اجرایی شده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که از بامداد امروز جمعه، جنایات رژیم صهیونیستی علیه منازل مسکونی در چندین شهرک و روستای جنوب لبنان همچنان ادامه داشت که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از غیرنظامیان از جمله کودکان شد.

این تجاوزات علیرغم امضای تفاهم‌نامه‌ای میان واشنگتن و تهران صورت گرفت که بر توقف جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان و تضمین تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور تاکید داشت.

در مقابل، «کانال ۱۳» تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل به نقل از یک مقام صهیونیست، ورود به وضعیت «وقف آتش» را تایید کرد، اما با رویکردی ادعایی مدعی شد: «اگر حزب‌الله حمله نکند، اکنون زمان جنگ برای اسرائیل نیست.»

او افزود که نیرو‌هایاشغالگر ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در جنوب لبنان باقی خواهند ماند. هم‌زمان، ارتش رژیم صهیونیستی تهدید کرد که «تا هر زمان که نیاز باشد» به حملات خود ادامه خواهد داد؛ موضوعی که بار دیگر نشان‌دهنده عدم پایبندی اشغالگران به توافق و زمینه‌چینی برای خلق بهانه‌های جدید جهت انجام تجاوزات در لبنان است.

منبع: المیادین

برچسب ها: حزب الله لبنان ، حمله به لبنان ، ارتش اسرائیل
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۴ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
شما مگه با اسرائیل توافق کردین ب لبنان حمله نکنه با آمریکا مذاکره کردین طرف حساب اسراییل لبنان ن ایران قابل توجه نخود همه آش کاشکی مسئوولین ما برن لبنان
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
مذاکرات خوبی بود
فعلا چند ساعت استراحت تا دور بعدی حملات و آتش بس شروع بشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اسراییل به هیچ توافقی پایبند نیست یک مشت وحشی و ادم کش ایران باید بگه اگه یک تیر به صمت لبنان و غزوه شلیک کنه موشک باران کنه اسراییل یادمون نره همین وحوش بودند که چقدر ایرانی و رهبر کشتند
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۹:۳۴ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
سلام
همه میدونیم اتش بس اسراییل با لبنان یا هر جای دیگری دروغی بیش نیست . دلم برای حزب الله وفادار میسوزه .
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
می‌زنن خراب می‌کنه و می‌کشه
بعد میرن آتش بس و دوباره این چرخه تا نابودی لبنان و حزب الله ادامه داره
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
نیروهای مسلح ایران باید پاسخ این تجاوز را بدهد، بدون هشدار قبلی
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